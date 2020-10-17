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17.10.2020 09:49
Рубрика: Экономика

Ужесточаются требования к выдающим ипотеку организациям

Текст: Марина Трубилина
Ужесточить требования к организациям, выдающим ипотечные займы, намерен Минстрой. Это предусмотрено проектом постановления правительства, разработанным ведомством.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

До сих пор претендовать на выдачу ипотеки могли организации, которые занялись выдачей ипотечных займов физлицам не позднее октября 2016 года.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Они от своего имени и за свой счет должны были предоставить за три года не менее 200 таких кредитов в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью заемщиков. Установлен и ряд других требований к таким кредиторам.

Теперь же предполагается уточнить, какие именно кредиты должны были предоставлять эти организации. Минимальный размер займа должен быть не менее 500 тыс. рублей, минимальный срок - 36 месяцев, займ перечислялся единовременно.

Кроме того, процентная ставка не должна была более чем вдвое превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам, а заложенное имущество должно было быть застраховано.

За предоставление недостоверных сведений организацию будут исключать из числа уполномоченных на выдачу ипотеки. При этом подать повторную заявку нарушитель сможет не ранее чем через полгода.

Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Минстрой

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