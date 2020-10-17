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Рубрика: В мире

В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19

Текст: Анна Полтавцева
Ужесточают ограничения по борьбе с распространением коронавируса в Бельгии. Как сообщает нThe Brussels Times со ссылкой на заявление премьер-министра Александра Де Кроо, власти приняли решение о введении в стране с 19 октября комендантского часа с 00.00 до 05.00 по местному времени, отметил премьер. Покидать дом без уважительной причины в это время будет запрещено.

Кроме того, все бары и рестораны должны прекратить работу на четыре недели, за исключением обслуживания на вынос.

Фото: AFP/Angela Weiss
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Напомним, власти Франции вводят с сегодняшнего дня комендантский час в столичном регионе и некоторых других городах с высоким уровнем распространения коронавируса. Данная мера будет действовать минимум четыре недели.

Помимо столичного региона, комендантский час будет действовать в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье.

За нарушение комендантского часа будет веден штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в 1,5 тысячи евро.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

В Москве с 5 октября требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Исключение из этого правила - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

С 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями вновь необходимо соблюдать домашний режим как самым уязвимым категориям населения. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Соответствующие изменения внесены в указ Мэра Москвы "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности".

Фото: iStock
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Москвичей старшего возраста просят без особой необходимости не посещать людные места, а также временно отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями, живущими отдельно. Работающим пенсионерам настоятельно рекомендуют перейти на дистанционный режим или взять отпуск. Люди с хроническими заболеваниями не должны посещать рабочие места, они могут получить больничные листы.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на удаленный режим работы рекомендуют перевести как можно больше сотрудников. Весной многие компании уже работали по такой схеме.

Использовать маски и перчатки необходимо не только на работе, но и во всех общественных местах. В городе также продолжают действовать ограничения, связанные с запретом на проведение массовых мероприятий.

В столице создан резерв коечного фонда для лечения больных с COVID-19. Во всех клиниках города есть необходимое медицинское оборудование и лекарства. Медики оперативно диагностируют заболевание. Так, в сутки проводят около 70 тысяч ПЦР-исследований.

Медики, которые ежедневно контактируют с пациентами с симптомами острых респираторных инфекций, проходят добровольную вакцинацию от коронавируса.

Также в городе проходит пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Чтобы поставить прививку, нужно заполнить анкету и пройти специальный отбор.

В сентябре начали ставить ежегодные прививки от гриппа. Бесплатно пройти вакцинацию можно во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в пунктах мобильной вакцина

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