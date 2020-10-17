В Болгарии антиправительственные митинги продолжаются уже 100 дней

Прошло ровно сто дней с начала масштабных антиправительственных митингов в городах Болгарии. Массовые мероприятия становились причиной блокирования ключевых дорожных развязок в столице, столкновений с органами правопорядка, жарких дискуссий в парламенте.

Помимо отставки действующего состава кабинета министров во главе с фактическим руководителем республики премьером Бойко Борисовым, участники акции требуют ухода в отставку главного прокурора страны Ивана Гешева. Основная причина недовольства граждан - участившиеся коррупционные скандалы и тяжелое экономическое состояние государства. Несмотря на то, что в ЕС в целом закрывали глаза на события в Болгарии, накануне поддержать демонстрантов в Софию прибыли евродепутаты от Хорватии и Нидерландов. Ранее с категоричной позицией участников акций выражали солидарность в открытом письме правительству деятели науки, культуры и образования.

Одним из ключевых критиков власти является президент Болгарии Румен Радев. В начале года он объявил об утрате доверия кабинету министров. Спустя несколько месяцев премьер обвинил Радева в том, что тот лично управлял дроном, ведущим видеонаблюдение за его резиденцией. Такое провокационное заявление последовало после публикации в интернете вызвавших возмущение у граждан снимков, на которых Борисов запечатлён спящим в своей спальне рядом с большим количеством пачек банкнот номиналом 500 евро.