В гала-концерте лауреатов премии "Органист года" выступит Хироко Иноуэ

Артистка необычной судьбы Хироко Иноуэ вот уже более двадцати лет связывает свою жизнь и творчество с Россией. Выпускница Московской консерватории, получившая два диплома - как пианистка и как органистка, она сделала свой выбор в пользу "короля инструментов" и достигла больших вершин. Солистка Калининградской филармонии Хироко Иноуэ интенсивно дает концерты. Секрет ее успеха - в технической стабильности, сочетающейся с темпераментом и высокой эмоциональной отдачей, в оригинальных программах, где классика смело соединяется с современной музыкой - от этнических произведений до кроссовера.

20 октября артистка примет участие в гала-концерте лауреатов премии "Органист года", который пройдет в Большом зале Московской консерватории. Ее достижения отмечены специальным призом "За создание культурных мостов".

В интервью "РГ" Хироко рассказала, что привело ее в Россию, есть ли у органа свой "характер и какой опыт она вынесла из самоизоляции.

Как получилось, что вы выбрали Россию, где получили профессию органист и связали с этой страной свою судьбу?

Хироко Иноуэ: Да, на самом деле удивительное сочетание Россия - Япония - Орган. Я приехала учиться в Москву в 1998 году как пианистка: с детства стремилась сюда - в страну искусства, балета, музыки. Мой отец, будучи был простым преподавателем по английскому языку в городском училище, параллельно занимался политикой и был убежденным японским коммунистом. Он ездил в СССР и, конечно, много мне рассказывал, как устроено общество в СССР, об образовательной системе. Думаю, что это безусловно повлияло на мой выбор, где учиться дальше.

Конечно, русская фортепианная школа, вершина среди всех в мире, притягивала меня. Следуя за своей мечтой, я встретила педагога и легендарного музыканта Наума Штаркмана, у которого училась целых восемь лет. Думаю, если бы не он, я в России вряд ли осталась. Позже я услышала голос органа в Московской консерватории и поняла, что можно еще научиться играть на органе. Тем более, что всегда хотела играть музыку Баха, даже в классе Штаркмана, представлявшего школу романтизма и предпочитавшего композиторов XIX века. И голос органа, который невозможно отделить от Баха, привел меня к профессору по органу Алексею Паршину, владеющему тончайшими секретами нашей профессии. Я очень благодарна ему за то, что он направил меня на этот путь.

Вы неоднократно играли на органе Кавайе-Колля в Большом зале консерватории. Как бы вы описали этот инструмент, его "личность"?

Хироко Иноуэ: У него, конечно, легендарная история: у меня просто дыхание останавливается, когда думаю о том, что на нем играли Шарль Видор, Луи Вьерн, Александр Гильман, Эжен Жигу, Александр Гедике, кумиры органного мира нашего времени.

Помню, что в последний раз выступала в БЗК в 2005 году и исполняла симфонию Видора, композитора, благодаря которому в Москве установлен этот удивительный инструмент. Честно признаюсь, что он был для меня первым "историческим органом" в моей жизни. Потом подобный шок при встрече с инструментами я испытала, учась в Голландии, где были встречи с барочными органами XVII-XVIII веков.

Сидя за игровой кафедрой перед множеством специальных педалей и устройств, я понимала, что у органа Кавайе-Колля есть своя система, природа, сущность. Я услышала флейтовые регистры с ощущением света, услышала дерзкие, даже звериные язычковые регистры, сочные, красочные звучание тутти. Сам инструмент нас учит многому, вдохновляет, хотя характер у него не простой.

Ваша мечта как музыканта?

Хироко Иноуэ: Я просто хочу играть. Пандемия, как мне кажется, показала всем дно жизни, и сейчас пришло понимание, что самое главное для каждого человека. Я осознала снова, какое счастье играть для реальных, живых людей. Как здорово, что есть музыка, через которую можно говорить правду, выразить то, что не высказать словами, передать все оттенки эмоций и красоты.

Ваш муж, Жан-Пьер Стайверс, органист, ваш маленький сын тоже уже играет на органе. Общая профессия - помогает или мешает семейной жизни?

Хироко Иноуэ: Таро рос прямо в органе. Когда ему было один месяц, я его брала на репетиции, и он лежал между трубами. Мы уже поняли, что он выберет для себя другой путь, чем мы, но все равно музыка останется с ним на всю жизни. Он часто нам с Жаном-Пьером ассистирует. Да, магия музыки, ее дух - нас всех конечно очень сильно объединяет.

А по поводу того, помогает или мешает, что мы с Жаном-Пьером - оба органисты, то замечу, что у нас совсем разные природа и манера исполнительства. И потому мы друг у друга многому учимся, постоянно обсуждаем произведения, ищем новых композиторов и репертуар. И он, как никто, понимает сложность нашей профессии: постоянные репетиции в самые неудобные часы, регистровки перед концертами, поиски ассистентов - такие мелочи или, как по-русски говорят: "наша внутренняя кухня", которая составляет жизни органиста. Когда не нужно все это объяснять близкому человеку, думаю - это счастье.

Вы включаете в свои программы сочинения японских композиторов?

Хироко Ионуэ: Да, конечно. Я считаю своим долгом представить музыку своей страны. И орган дает множество возможностей поэкспериментировать с тембрами регистров, так как наша национальная музыка необыкновенно красочна.

Чтобы вы пожелали премии "Органист года"?

Хироко Ионуэ: Важно, что появилась такая премия. Теперь многие люди смогут узнать об интересных событиях, связанных с миром органа, о заслугах и достижениях исполнителей. Желаю, чтобы этот проект продолжался. И спасибо за доверие - я постараюсь оправдать его и продолжу свои поиски в музыке.

Справка "РГ"

Фото: из личного архива Хироуо Иноуэ

Хироко Ионуэ родилась в г. Осака (Япония). Училась в университете искусств в Киото. Окончила с отличием Московскую консерваторию по классу фортепиано (проф. Н. Штаркман) и по классу органа (проф.А. Паршин), а также аспирантуру как пианистка. Лауреат первых премий японских национальных фортепианных конкурсов в г. Саккаи, лауреат III Международного конкурса пианистов имени М. Юдиной (I премия, 2003). Участница мастер-класса П. Плани в Москве (2003) и Московских Международных органных фестивалей.

Лауреат международных конкурсов органистов им. Марчелло Галанти (Италия, 2004, третья премия), Валерия Кикты (Москва, 2005, первая премия). Дипломант и обладатель трех специальных премий IV Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева (Калининград, 2005)

С осени 2006 года Хироко Иноуэ - солистка-органистка Калининградской областной филармонии. Активно концертирует в городах России и за рубежом.