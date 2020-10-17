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Рубрика: В мире

В Калифорнии введут режим масштабного бедствия из-за пожаров

Фото: AFP/JOSH EDELSON Фото: AFP/JOSH EDELSON
Фото: AFP/JOSH EDELSON

Президент США Дональд Трамп одобрил запрос властей Калифорнии на введение режима масштабного бедствия в связи с полыхающими там лесными пожарами.

Фото: Photo by Brittany Hosea-Small / AFP
Фото: Дым от лесных пожаров в Калифорнии окрасил небо в оранжевый цвет

Об этом в своем Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, поблагодарив хозяина Белого дома за "быстрое принятие мер". Введение режима бедствия позволяет федеральным властям выделить средства на оказание помощи руководству штата, пишет ТАСС.

По данным калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны, сейчас на территории штата действует 21 природный пожар. В борьбе с огнем задействованы около девяти тысяч сотрудников чрезвычайных служб. С начала года в Калифорнии выгорело уже более 1,6 миллиона гектаров земель, жертвами стихии стал 31 человек, уничтожены свыше девяти тысяч построек.

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