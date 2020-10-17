В Калифорнии введут режим масштабного бедствия из-за пожаров

Президент США Дональд Трамп одобрил запрос властей Калифорнии на введение режима масштабного бедствия в связи с полыхающими там лесными пожарами.

Об этом в своем Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, поблагодарив хозяина Белого дома за "быстрое принятие мер". Введение режима бедствия позволяет федеральным властям выделить средства на оказание помощи руководству штата, пишет ТАСС.

По данным калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны, сейчас на территории штата действует 21 природный пожар. В борьбе с огнем задействованы около девяти тысяч сотрудников чрезвычайных служб. С начала года в Калифорнии выгорело уже более 1,6 миллиона гектаров земель, жертвами стихии стал 31 человек, уничтожены свыше девяти тысяч построек.