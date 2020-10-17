В Минздраве рассказали, когда поликлиники откажутся от бумажных медкарт

Поликлиники смогут отказаться от дублирования электронных медкарт бумажными после вступления в силу приказа Минздрава о порядке ведения электронного документооборота. Сейчас он находится на утверждении в Минюсте.

Как пояснили РГ" в Департаменте цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ, новый приказ должен закрепить правовой статус электронной документации. Он устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, включая обмен ими и передачу в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ), в нем также прописаны правила доступа к ним. Таким образом, после того, как приказ вступит в силу, электронные документы приобретут официальный статус, поэтому их бумажные аналоги будут более не нужны.

Однако решение о полном или частичном переходе на электронный документооборот каждая медицинская организация будет принимать самостоятельно, в том числе - на свое усмотрение определять сроки, в которые она готова это сделать, а также виды документов, подлежащие переводу в цифровой формат. Что касается медкарт, то поликлиникам придется также учитывать мнение пациентов. В случае, если кто-то подаст заявку с просьбой о ведении бумажного документа, его просьбу придется удовлетворить.

Доступ к электронным медицинским документам будет предоставляется гражданам посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также некоторых информационных систем. Но всегда можно будет получить бумажную копию, ее выдадут по первому требованию в день обращения в медицинскую организацию. При этом сами граждане получат возможность предоставлять доступ к своим медицинским документам врачам из других медицинских организаций, в том числе - в платных клиниках. Это упростит процесс ознакомления медработников с историей болезни пациентов, и будет способствовать повышению эффективности оказания медицинской помощи и преемственности в лечении, следует из сообщения пресс-службы Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ.

В нем также говорится, что форма электронных первичных медицинских документов не должна отличаться от бумажного варианта. Исключения допускаются для корректного отображения. Электронный медицинский документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), а сроки хранения для него устанавливаются такие же, как для бумажных документов.