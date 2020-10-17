В Одессе проспекту вернут имя маршала Жукова

Одесские власти вернут прежние названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези, сообщила городская историко-топонимическая комиссия.

"Принято решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии", - цитирует ТАСС мэра Одессы Геннадия Труханова.

Градоначальник уточнил, что ранее улицы были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации. Однако для возвращения прежних названий "есть все законные основания". Маршал Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии. Это легендарная дивизия защищала город от оккупантов в годы войны.

По словам Труханова, будет сделано все возможное для восстановления исторической справедливости. Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию. В этой связи подписано распоряжение о проведении общественных слушаний по возвращению некоторым объектам топонимики прежних названий.

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Наиболее знаковым стало переименование областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий. Кроме того, демонтированы более двух тысяч памятников советским деятелям, из них 1,3 тысячи памятников Ленину.