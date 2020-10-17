В США впервые за 70 лет казнят осужденную на федеральном уровне женщину

В Соединенных Штатах впервые за 70 лет будет казнена женщина, приговоренная к высшей мере наказания на федеральном уровне. Об этом сообщили в американском минюсте.

Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Приговор будет приведен в исполнение восьмого декабря. Женщине введут смертельную инъекцию, пишет РИА Новости.

В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.