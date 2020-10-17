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Рубрика: В мире

Власти Бельгии введут с 19 октября комендантский час

Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD
Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD

С понедельника, 19 октября, на всей территории Бельгии будет введен комендантский час. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр королевства Александер Де Кроо по итогам экстренного заседания правительства, подчеркнув, что ближайшие недели будут трудными.

Фото: AFP/Wojtek RADWANSKI
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"Мы находимся на четвертом уровне тревоги, будет введен комендантский час с 00:00 до 05:00 утра", - цитирует премьера ТАСС. С 19 октября дистанционная работа станет обязательной, за редким исключением. "Близкие контакты" (взаимодействие с другим человеком на расстоянии меньше 1,5 м без маски) будет сокращено с трех до одного. Дома бельгийцам разрешено принимать не более четырех человек при условии, что это будут одни и те же люди в течение двух недель.

Магазины могут работать, но продажа алкоголя запрещена с 20:00. В стране действует обязательный масочный режим во всех закрытых общественных помещениях, в транспорте и на улице, где невозможно соблюдение социальной дистанции.

В Бельгии за последние две недели число новых случаев заражения выросло на 182%. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано более 190 тысяч случаев заражений, скончались10,3 тысячи человек.

В мире Европа Бельгия Пандемия коронавируса COVID-19

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