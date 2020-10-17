Власти Циндао за пять дней завершили тестирование всего населения на COVID-19

Власти китайского города Циндао (провинция Шаньдун) за пять дней протестировали все население на коронавирус. Об этом говорится в заявлении местного комитета по здравоохранению.

Согласно официальной информации, в Циндао постоянно проживают 9,49 миллиона человек, еще около 1,61 миллиона - мигрирующее население. По данным на 16 октября, в городе были взяты почти 11 миллионов проб и все они оказались отрицательными. Новых зараженных в ходе тестирования не выявлено, пишет РИА Новости.

Ранее, 11 октября, в городе было выявлено три случая бессимптомного заражения в местной пульмонологической больнице, власти оперативно организовали масштабное эпидемиологическое расследование. Позже выяснилось, что источником вспышки COVID-19 в больнице стал плохо продезинфицированный кабинет КТ, которым пользовались и пациенты с коронавирусом, и пациенты других отделений.