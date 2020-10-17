Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове

Власти Кубы рассказали о порядке пребывания иностранных туристов в стране в условиях постпандемии. О новых правилах приема зарубежных гостей в эфире национального телевидения сообщили министры туризма и транспорта Острова Свободы.

Глава министерства транспорта Кубы Эдуардо Родригес Давила напомнил, что все международные аэропорты Острова, за исключением Гаваны, открыты для международных рейсов. При этом аэропорт курорта Кайо Коко работает исключительно для иностранных туристов из-за эпидемиологической ситуации, в которой находится провинция Сьего-де-Авила, где располагается эта воздушная гавань.

"Открытые аэропорты готовы принимать иностранцев и кубинцев. Введенные ограничение снимаются, а все операции будут проводиться в соответствии со строгими санитарными протоколами. Всем вновь прибывшим будет проводиться ПЦР-тестирование", - отметил Родригес Давила. Министр также сообщил, что пока вводятся ограничения по количеству багажа: на одного пассажира допускается до двух мест весом до 32 килограммов каждое. Кроме того, снимаются ограничения на въезд и выезд из Гаваны. Также теперь для того, чтобы переехать из одной провинции в другую не надо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Хотя о здоровье путешественника при перемещении между провинциями все равно справятся и температуру измерят.

"Авиалинии смогут продавать не только пакетные туры, но также и просто билеты. Таким образом, возобновляется индивидуальный туризм", - сообщил министр туризма Кубы Карлос Гарсия Гранда. При этом глава ведомства сообщил, что купить только билет пока не получится на рейсы с прибытием в аэропорт Кайо Коко.

"Согласно существующим протоколам всем путешественникам будет необходимо по прилету сдать бесплатные ПЦР-тесты, а также заполнить декларацию здоровья", - отметил Гарсия Гранда.

Глава минтуризма рассказал, что иностранные гости смогут останавливаться в частном секторе. Правда, речь не идет о гостевых домах, расположенных в Гаване, а также провинциях Санкти-Спиритус и Сьего-де-Авила, в которых сложная эпидемиологическая ситуация. "При пользовании туристическими объектами зарубежные гости смогут спокойно пересекаться с местными отдыхающими", - добавил Гарсия Гранда.

Таким образом, теперь иностранные туристы не окажутся изолированными в отелях и смогут путешествовать по большей части территории Острова Свободы. Тем не менее, отдельные популярные туристические достопримечательности (например, город Тринидад, расположенный в провинции Санкти-Спиритус) пока будут недоступны для посещения. Кроме того, все, кто приедет отдохнуть в Кайо Коко, Кайо Гильермо и Кайо Крус, и вовсе не смогут покинуть территорию этих курортов (все они находятся в в провинции Санкти-Спиритус, которая пока не перешла к так называемой местными властями эпидемиологической фазе "новой нормальности", предполагающей свободное передвижение).

Туристам будет доступна аренда яхт для прогулок, возобновляется работа пунктов проката автомобилей.

За путешественниками будут пристально наблюдать специальные медицинские бригады, которые круглые сутки должны находиться на территории отелей. "Это одно из преимуществ отдыха на Кубе по сравнению с другими направлениями", - отметил Гарсия Гранда. Он также рассказал, что здоровью персонала отелей будет уделено пристальное внимание. Сотрудникам туристических объектов станут регулярно измерять температуру, они будут обязаны постоянно дезинфицировать руки, а также носить защитные маски и перчатки. А вот отдыхающим придется "надевать защитную маску только там, где невозможно гарантировать безопасную социальную дистанцию".