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17.10.2020 11:20
Рубрика: В мире

Во Франции 20 млн граждан попали под комендантский час

Текст: Александр Саможнев

Во Франции с 17 октября в регионах с наибольшим распространением коронавируса начнет действовать с 21.00 до 6 утра комендантский час, который продлится четыре недели, сообщает телерадиостанция BBC.

Фото: iStock
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Ограничения на передвижение в ночное вводятся для населенных пунктов Иль-де-Франс, Гренобль, Лилль, Лион, Тулуза, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан. Однако мэры некоторых городов, в том числе Ле Туке и Крейль на севере страны, также объявили комендантский час, чтобы предотвратить нежелательный эффект перетекания желающих погулять в ресторанах в позднее время.

Для обеспечения соблюдения комендантского часа направят 12 тысяч полицейских. Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро, а за повторный проступок - 3750 евро или даже тюремное заключение сроком на шесть месяцев.

По распоряжению правительства, рестораны, бары, кафе и кинотеатры должны быть закрыты в 21:00 по местному времени. Бегать и выгуливать собак разрешат, но для этого потребуется специальное разрешение. Свадебные торжества и другие вечеринки в общественных местах запрещены.

К числу немногих исключений относятся экстренная медицинская помощь, посещение по уходу на дому и путешествие на поезде или самолете. Работники ночной смены также могут нарушить комендантский час. Доставка продуктов питания может осуществляться и в ночное время. По оценкам министерства экономики, один только комендантский час обойдется потерями для казны в размере порядка одного миллиарда евро.

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