Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови

Исследователи из Дании подтвердили влияние группы крови на вероятность заражения коронавирусной инфекцией и тяжестью течения заболевания, передает Medicalxpress со ссылкой на научный журнал Blood Advances.

Выводы ученых основаны на результатах двух масштабных работ. В одной из них специалисты сравнили показатели около 500 тысяч пациентов с COVID-19 из Дании с двумя миллионами человек из других стран.

Оказалось, что среди заболевших коронавирусом было меньше людей с первой группой крови (AB0). Самый большой процент заразившихся был зафиксирован среди представителей групп A, B и AB.

Другое исследование включало данные около ста канадцев с тяжелым течением COVID-19. Чаще всего в искусственной вентиляции легких нуждались пациенты с группами крови A или AB. Что свидетельствует о вызванных вирусом более тяжелых поражениях в их организме, считают исследователи.