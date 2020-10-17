За сутки от COVID-19 в Вооруженных силах выздоровели 48 военнослужащих

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, начиная с марта, достигло в армии и на флоте 12 тысяч 632 военнослужащих.

По сведениям на вечер 15 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 48 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, превысила 46 тысяч человек.

В то же время 1 786 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. 1 194 пациента лежат в военных госпиталях. Одиннадцать человек изолированы по месту службы. Пятнадцать - лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 566 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии - 1 человек, в состоянии средней тяжести - 18 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь там оказали 8 346 пациентам, 1 785 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.