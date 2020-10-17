За сутки в России подтверждено 14 922 случая COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 4648
- 2. Санкт-Петербург 659
- 3. Московская область 458
- 4. Нижегородская область 288
- 5. Ростовская область 287
- 6. Свердловская область 227
- 7. Воронежская область 224
- 8. Красноярский край 220
- 9. Архангельская область 207
- 10. Ханты-Мансийский АО 196
- 11. Забайкальский край 194
- 12. Иркутская область 187
- 13. Алтайский край 184
- 14. Кемеровская область 176
- 15. Волгоградская область 173
- 16. Томская область 173
- 17. Ставропольский край 171
- 18. Республика Крым 171
- 19. Мурманская область 170
- 20. Оренбургская область 170
- 21. Ульяновская область 170
- 22. Омская область 168
- 23. Ямало-Ненецкий АО 167
- 24. Пензенская область 165
- 25. Саратовская область 163
- 26. Республика Коми 157
- 27. Самарская область 140
- 28. Тюменская область 136
- 29. Новосибирская область 135
- 30. Республика Саха (Якутия) 134
- 31. Хабаровский край 130
- 32. Республика Бурятия 121
- 33. Пермский край 119
- 34. Республика Алтай 119
- 35. Орловская область 118
- 36. Удмуртская Республика 115
- 37. Тверская область 111
- 38. Брянская область 110
- 39. Приморский край 108
- 40. Кировская область 104
- 41. Ленинградская область 102
- 42. Краснодарский край 102
- 43. Челябинская область 100
- 44. Ярославская область 99
- 45. Белгородская область 96
- 46. Республика Карелия 95
- 47. Курская область 93
- 48. Калужская область 92
- 49. Ивановская область 91
- 50. Рязанская область 88
- 51. Республика Дагестан 87
- 52. Костромская область 86
- 53. Кабардино-Балкарская Республика 83
- 54. Вологодская область 81
- 55. Карачаево-Черкесская Республика 81
- 56. Республика Калмыкия 80
- 57. Владимирская область 79
- 58. Калининградская область 79
- 59. Тульская область 75
- 60. Псковская область 75
- 61. Республика Хакасия 75
- 62. Сахалинская область 75
- 63. Смоленская область 73
- 64. Астраханская область 73
- 65. Курганская область 72
- 66. Тамбовская область 69
- 67. Липецкая область 68
- 68. Новгородская область 65
- 69. Республика Башкортостан 65
- 70. Республика Мордовия 65
- 71. Амурская область 65
- 72. Республика Ингушетия 55
- 73. Республика Адыгея 53
- 74. Республика Марий Эл 50
- 75. Республика Тыва 50
- 76. Магаданская область 49
- 77. г. Севастополь 48
- 78. Камчатский край 47
- 79. Республика Северная Осетия 43
- 80. Чувашская Республика 42
- 81. Республика Татарстан 39
- 82. Еврейская АО 29
- 83. Ненецкий автономный округ 8
- 84. Чеченская Республика 5
- 85. Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 384 235 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,2%
- 2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,5%
- 3. Республика Тыва, Московская область, Челябинская область, Республика Дагестан 0,6%
За последние сутки подтверждено 279 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 4
- Ивановская область 1
- Калужская область 3
- Курская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 10
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 8
- Тверская область 4
- Тульская область 2
- Москва 56
- Республика Коми 7
- Вологодская область 2
- Ленинградская область 3
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 31
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 1
- Республика Крым 7
- Краснодарский край 4
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 11
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 7
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 5
- Кировская область 1
- Нижегородская область 6
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 2
- Самарская область 4
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 7
- Курганская область 3
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Тыва 8
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 7
- Красноярский край 3
- Иркутская область 2
- Кемеровская область 2
- Новосибирская область 5
- Омская область 4
- Забайкальский край 4
- Приморский край 3
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 24 002 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 617 человек:
- Белгородская область 110
- Брянская область 69
- Владимирская область 29
- Воронежская область 143
- Ивановская область 68
- Калужская область 58
- Костромская область 44
- Курская область 50
- Липецкая область 59
- Московская область 249
- Орловская область 79
- Рязанская область 34
- Смоленская область 30
- Тамбовская область 26
- Тверская область 29
- Тульская область 51
- Ярославская область 89
- Москва 2001
- Республика Карелия 49
- Республика Коми 133
- Архангельская область 54
- Вологодская область 45
- Калининградская область 52
- Ленинградская область 33
- Мурманская область 130
- Новгородская область 43
- Псковская область 21
- Санкт-Петербург 330
- Республика Адыгея 39
- Республика Калмыкия 38
- Республика Крым 101
- Краснодарский край 43
- Астраханская область 32
- Волгоградская область 123
- Ростовская область 262
- Севастополь 17
- Республика Дагестан 89
- Республика Ингушетия 80
- Кабардино-Балкарская Республика 35
- Карачаево-Черкесская Республика 24
- Республика Северная Осетия - Алания 17
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 279
- Республика Башкортостан 13
- Республика Марий Эл 19
- Республика Мордовия 52
- Республика Татарстан 50
- Удмуртская Республика 156
- Республика Чувашия 51
- Пермский край 76
- Кировская область 95
- Нижегородская область 246
- Оренбургская область 97
- Пензенская область 53
- Самарская область 80
- Саратовская область 132
- Ульяновская область 112
- Курганская область 38
- Свердловская область 278
- Тюменская область 37
- Ханты-Мансийский автономный округ 158
- Ямало-Ненецкий автономный округ 29
- Челябинская область 92
- Республика Алтай 55
- Республика Тыва 11
- Республика Хакасия 70
- Алтайский край 260
- Красноярский край 109
- Иркутская область 100
- Кемеровская область 89
- Новосибирская область 88
- Омская область 64
- Томская область 75
- Республика Бурятия 122
- Республика Саха (Якутия) 55
- Забайкальский край 128
- Камчатский край 11
- Приморский край 70
- Амурская область 76
- Магаданская область 28
- Хабаровский край 26
- Сахалинская область 27
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 065 199