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17.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 14 922 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 4648
  • 2. Санкт-Петербург 659
  • 3. Московская область 458
  • 4. Нижегородская область 288
  • 5. Ростовская область 287
  • 6. Свердловская область 227
  • 7. Воронежская область 224
  • 8. Красноярский край 220
  • 9. Архангельская область 207
  • 10. Ханты-Мансийский АО 196
  • 11. Забайкальский край 194
  • 12. Иркутская область 187
  • 13. Алтайский край 184
  • 14. Кемеровская область 176
  • 15. Волгоградская область 173
  • 16. Томская область 173
  • 17. Ставропольский край 171
  • 18. Республика Крым 171
  • 19. Мурманская область 170
  • 20. Оренбургская область 170
  • 21. Ульяновская область 170
  • 22. Омская область 168
  • 23. Ямало-Ненецкий АО 167
  • 24. Пензенская область 165
  • 25. Саратовская область 163
  • 26. Республика Коми 157
  • 27. Самарская область 140
  • 28. Тюменская область 136
  • 29. Новосибирская область 135
  • 30. Республика Саха (Якутия) 134
  • 31. Хабаровский край 130
  • 32. Республика Бурятия 121
  • 33. Пермский край 119
  • 34. Республика Алтай 119
  • 35. Орловская область 118
  • 36. Удмуртская Республика 115
  • 37. Тверская область 111
  • 38. Брянская область 110
  • 39. Приморский край 108
  • 40. Кировская область 104
  • 41. Ленинградская область 102
  • 42. Краснодарский край 102
  • 43. Челябинская область 100
  • 44. Ярославская область 99
  • 45. Белгородская область 96
  • 46. Республика Карелия 95
  • 47. Курская область 93
  • 48. Калужская область 92
  • 49. Ивановская область 91
  • 50. Рязанская область 88
  • 51. Республика Дагестан 87
  • 52. Костромская область 86
  • 53. Кабардино-Балкарская Республика 83
  • 54. Вологодская область 81
  • 55. Карачаево-Черкесская Республика 81
  • 56. Республика Калмыкия 80
  • 57. Владимирская область 79
  • 58. Калининградская область 79
  • 59. Тульская область 75
  • 60. Псковская область 75
  • 61. Республика Хакасия 75
  • 62. Сахалинская область 75
  • 63. Смоленская область 73
  • 64. Астраханская область 73
  • 65. Курганская область 72
  • 66. Тамбовская область 69
  • 67. Липецкая область 68
  • 68. Новгородская область 65
  • 69. Республика Башкортостан 65
  • 70. Республика Мордовия 65
  • 71. Амурская область 65
  • 72. Республика Ингушетия 55
  • 73. Республика Адыгея 53
  • 74. Республика Марий Эл 50
  • 75. Республика Тыва 50
  • 76. Магаданская область 49
  • 77. г. Севастополь 48
  • 78. Камчатский край 47
  • 79. Республика Северная Осетия 43
  • 80. Чувашская Республика 42
  • 81. Республика Татарстан 39
  • 82. Еврейская АО 29
  • 83. Ненецкий автономный округ 8
  • 84. Чеченская Республика 5
  • 85. Чукотский АО 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 384 235 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,5%
  • 3. Республика Тыва, Московская область, Челябинская область, Республика Дагестан 0,6%
За последние сутки подтверждено 279 летальных случаев:
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 4
  • Ивановская область 1
  • Калужская область 3
  • Курская область 2
  • Липецкая область 1
  • Московская область 10
  • Орловская область 1
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 8
  • Тверская область 4
  • Тульская область 2
  • Москва 56
  • Республика Коми 7
  • Вологодская область 2
  • Ленинградская область 3
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 31
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Крым 7
  • Краснодарский край 4
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 11
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 4
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 7
  • Удмуртская Республика 1
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 5
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 6
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 7
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Тыва 8
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 7
  • Красноярский край 3
  • Иркутская область 2
  • Кемеровская область 2
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 4
  • Забайкальский край 4
  • Приморский край 3
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 24 002 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 617 человек:
  • Белгородская область 110
  • Брянская область 69
  • Владимирская область 29
  • Воронежская область 143
  • Ивановская область 68
  • Калужская область 58
  • Костромская область 44
  • Курская область 50
  • Липецкая область 59
  • Московская область 249
  • Орловская область 79
  • Рязанская область 34
  • Смоленская область 30
  • Тамбовская область 26
  • Тверская область 29
  • Тульская область 51
  • Ярославская область 89
  • Москва 2001
  • Республика Карелия 49
  • Республика Коми 133
  • Архангельская область 54
  • Вологодская область 45
  • Калининградская область 52
  • Ленинградская область 33
  • Мурманская область 130
  • Новгородская область 43
  • Псковская область 21
  • Санкт-Петербург 330
  • Республика Адыгея 39
  • Республика Калмыкия 38
  • Республика Крым 101
  • Краснодарский край 43
  • Астраханская область 32
  • Волгоградская область 123
  • Ростовская область 262
  • Севастополь 17
  • Республика Дагестан 89
  • Республика Ингушетия 80
  • Кабардино-Балкарская Республика 35
  • Карачаево-Черкесская Республика 24
  • Республика Северная Осетия - Алания 17
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 279
  • Республика Башкортостан 13
  • Республика Марий Эл 19
  • Республика Мордовия 52
  • Республика Татарстан 50
  • Удмуртская Республика 156
  • Республика Чувашия 51
  • Пермский край 76
  • Кировская область 95
  • Нижегородская область 246
  • Оренбургская область 97
  • Пензенская область 53
  • Самарская область 80
  • Саратовская область 132
  • Ульяновская область 112
  • Курганская область 38
  • Свердловская область 278
  • Тюменская область 37
  • Ханты-Мансийский автономный округ 158
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 29
  • Челябинская область 92
  • Республика Алтай 55
  • Республика Тыва 11
  • Республика Хакасия 70
  • Алтайский край 260
  • Красноярский край 109
  • Иркутская область 100
  • Кемеровская область 89
  • Новосибирская область 88
  • Омская область 64
  • Томская область 75
  • Республика Бурятия 122
  • Республика Саха (Якутия) 55
  • Забайкальский край 128
  • Камчатский край 11
  • Приморский край 70
  • Амурская область 76
  • Магаданская область 28
  • Хабаровский край 26
  • Сахалинская область 27

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 065 199

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