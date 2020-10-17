За сутки в России подтверждено 14 922 случая COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 4648

2. Санкт-Петербург 659

3. Московская область 458

4. Нижегородская область 288

5. Ростовская область 287

6. Свердловская область 227

7. Воронежская область 224

8. Красноярский край 220

9. Архангельская область 207

10. Ханты-Мансийский АО 196

11. Забайкальский край 194

12. Иркутская область 187

13. Алтайский край 184

14. Кемеровская область 176

15. Волгоградская область 173

16. Томская область 173

17. Ставропольский край 171

18. Республика Крым 171

19. Мурманская область 170

20. Оренбургская область 170

21. Ульяновская область 170

22. Омская область 168

23. Ямало-Ненецкий АО 167

24. Пензенская область 165

25. Саратовская область 163

26. Республика Коми 157

27. Самарская область 140

28. Тюменская область 136

29. Новосибирская область 135

30. Республика Саха (Якутия) 134

31. Хабаровский край 130

32. Республика Бурятия 121

33. Пермский край 119

34. Республика Алтай 119

35. Орловская область 118

36. Удмуртская Республика 115

37. Тверская область 111

38. Брянская область 110

39. Приморский край 108

40. Кировская область 104

41. Ленинградская область 102

42. Краснодарский край 102

43. Челябинская область 100

44. Ярославская область 99

45. Белгородская область 96

46. Республика Карелия 95

47. Курская область 93

48. Калужская область 92

49. Ивановская область 91

50. Рязанская область 88

51. Республика Дагестан 87

52. Костромская область 86

53. Кабардино-Балкарская Республика 83

54. Вологодская область 81

55. Карачаево-Черкесская Республика 81

56. Республика Калмыкия 80

57. Владимирская область 79

58. Калининградская область 79

59. Тульская область 75

60. Псковская область 75

61. Республика Хакасия 75

62. Сахалинская область 75

63. Смоленская область 73

64. Астраханская область 73

65. Курганская область 72

66. Тамбовская область 69

67. Липецкая область 68

68. Новгородская область 65

69. Республика Башкортостан 65

70. Республика Мордовия 65

71. Амурская область 65

72. Республика Ингушетия 55

73. Республика Адыгея 53

74. Республика Марий Эл 50

75. Республика Тыва 50

76. Магаданская область 49

77. г. Севастополь 48

78. Камчатский край 47

79. Республика Северная Осетия 43

80. Чувашская Республика 42

81. Республика Татарстан 39

82. Еврейская АО 29

83. Ненецкий автономный округ 8

84. Чеченская Республика 5

85. Чукотский АО 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 384 235 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,5%

3. Республика Тыва, Московская область, Челябинская область, Республика Дагестан 0,6% За последние сутки подтверждено 279 летальных случаев: Владимирская область 3

Воронежская область 4

Ивановская область 1

Калужская область 3

Курская область 2

Липецкая область 1

Московская область 10

Орловская область 1

Рязанская область 1

Смоленская область 8

Тверская область 4

Тульская область 2

Москва 56

Республика Коми 7

Вологодская область 2

Ленинградская область 3

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 31

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 1

Республика Крым 7

Краснодарский край 4

Астраханская область 2

Волгоградская область 3

Ростовская область 11

Севастополь 2

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 4

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 7

Удмуртская Республика 1

Республика Чувашия 2

Пермский край 5

Кировская область 1

Нижегородская область 6

Оренбургская область 2

Пензенская область 2

Самарская область 4

Саратовская область 2

Ульяновская область 7

Курганская область 3

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Тыва 8

Республика Хакасия 3

Алтайский край 7

Красноярский край 3

Иркутская область 2

Кемеровская область 2

Новосибирская область 5

Омская область 4

Забайкальский край 4

Приморский край 3

Магаданская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 24 002 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 617 человек: Белгородская область 110

Брянская область 69

Владимирская область 29

Воронежская область 143

Ивановская область 68

Калужская область 58

Костромская область 44

Курская область 50

Липецкая область 59

Московская область 249

Орловская область 79

Рязанская область 34

Смоленская область 30

Тамбовская область 26

Тверская область 29

Тульская область 51

Ярославская область 89

Москва 2001

Республика Карелия 49

Республика Коми 133

Архангельская область 54

Вологодская область 45

Калининградская область 52

Ленинградская область 33

Мурманская область 130

Новгородская область 43

Псковская область 21

Санкт-Петербург 330

Республика Адыгея 39

Республика Калмыкия 38

Республика Крым 101

Краснодарский край 43

Астраханская область 32

Волгоградская область 123

Ростовская область 262

Севастополь 17

Республика Дагестан 89

Республика Ингушетия 80

Кабардино-Балкарская Республика 35

Карачаево-Черкесская Республика 24

Республика Северная Осетия - Алания 17

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 279

Республика Башкортостан 13

Республика Марий Эл 19

Республика Мордовия 52

Республика Татарстан 50

Удмуртская Республика 156

Республика Чувашия 51

Пермский край 76

Кировская область 95

Нижегородская область 246

Оренбургская область 97

Пензенская область 53

Самарская область 80

Саратовская область 132

Ульяновская область 112

Курганская область 38

Свердловская область 278

Тюменская область 37

Ханты-Мансийский автономный округ 158

Ямало-Ненецкий автономный округ 29

Челябинская область 92

Республика Алтай 55

Республика Тыва 11

Республика Хакасия 70

Алтайский край 260

Красноярский край 109

Иркутская область 100

Кемеровская область 89

Новосибирская область 88

Омская область 64

Томская область 75

Республика Бурятия 122

Республика Саха (Якутия) 55

Забайкальский край 128

Камчатский край 11

Приморский край 70

Амурская область 76

Магаданская область 28

Хабаровский край 26

Сахалинская область 27 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 065 199