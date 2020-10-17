Заболевшая коронавирусом Кристина Асмус пожаловалась на травлю

У российский актрисы кино, театра и ТВ Кристины Асмус новая напасть - девушку опять травят.

Напомним: на днях Асмус сообщила, что у нее COVID-19… и началось.

По поводу происходящего актриса выложила в Instagram новый пост, публикуя фото, на котором она сидит с раздвинутыми ногами, и уведомляет: очень много друзей ей написали "Добро пожаловать в наш клуб".

"Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!). Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и "меня это не коснется" в комментариях", - пишет актриса.

Далее жалуясь на большой процент "сумасшедших людей", которые пишут, что ее пост был проплачен.

"Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! "Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр *** (нафиг) закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребенка. А еще подведете тысячи людей, зато заработаете". И я такая "Да, конечно! Карта привязана к номеру!", - сарказмирует Асмус (стиль, орфография и пунктуация - авторские).

Иронично подытожив: "Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию".

В комментариях часть юзеров желают Кристине выздоравливать и делятся личным опытом противостояния пандемии, в то время как некоторые продолжают развивать тему "проплаченного поста", рекомендуя актрисе на вырученные деньги нанять репетитора по русскому языку.

Ранее бывший муж Асмус комик Харламов вышел из "коронавирусной" самоизоляции и начитал по этому поводу рэпчик.