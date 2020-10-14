Кристина Асмус заразилась коронавирусом

32-летняя российская актриса театра, кино и ТВ и телеведущая Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Об это она рассказала в своем Instagram.

"В общем, у меня подтвердился ковид. 3 дня были прям жесткими - температура выше 39 и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", - описала происходящая артистка (стиль - авторский).

По словам Кристины, к ней уже два раза приезжала скорая. В настоящее время она находится дома и вновь ждет врача - "чтоб посмотреть динамику".

"Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!!", - экспрессивно призывает девушка.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о закрытии на карантин Театр имени Ермоловой, где служит Асмус. Причиной стало обнаружение у сотрудников данного учреждения культуры COVID-19. Перед тем из самоизоляции вышел, отметив это исполнением рэпа, бывший супруг Кристины комик Харламов.