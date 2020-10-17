"Зенит" обыграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ

Питерский "Зенит" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу на своем поле переиграл "Сочи" - 3:1.

В стартовом составе "Зенита" не оказалось сразу трех игроков сборной России, которые недавно принимали участие в матчах Лиги наций - Артема Дзюбы, Юрия Жиркова и Магомеда Оздоева. В запасе остался и новичок команды Вендел.

В первом тайме две ошибки гостей стоили им пропущенных мячей. На 16-й минуте подключившийся к атаке защитник Вячеслав Караваев оказался самым расторопным на добивании и открыл счет в матче.

Спустя всего восемь минут оборона гостей забыла про Александра Ерохина, который воспользовался своим шансом.

Во втором тайме на 57-й минуте вышедший на замену Кирилл Заика забил очень красивый гол, возродив интригу в матче. Но в компенсированное время Дуглас Сантос установил окончательный результат.

"Зенит" набрал 24 очка и сохранил первое место в таблице.