"Авангард" в четвертый раз подряд проиграл "Салавату Юлаеву"

Продолжаются матчи в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В воскресенье в Западной конференции болельщиков ждало дерби с участием ЦСКА и "Динамо". На момент подписания номера "РГ" в печать результат поединка не был известен.

А накануне на Востоке отношения выясняли одни из лидеров - омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".

Матч получился упорным, и победитель определился только лишь в серии послематчевых буллитов. Удачливее оказались игроки "Салавата" - 4:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Теему Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Петр Хохряков. У хозяев отличились Оливер Каски, Александр Хохлачев и Рид Буше.

Интересно, что "ястребы" сумели сравнять счет за три минуты до конца основного времени матча. Но в серии буллитов победную шайбу забросил форвард "Салавата" Никита Сошников.

Уфимцы набрали 23 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Авангард" остался вторым.

Еще один любопытный факт - "Салават" победил "Авангард" в четвертый раз подряд. Об этом на послематчевой пресс-конференции вспомнил наставник уфимцев Томи Ламса:

- Надо отдать должное сопернику, ведь "Авангард" - один из сильнейших соперников в Континентальной хоккейной лиге.

Мы начали матч очень плохо, и в раздевалке во время перерыва вынуждены были вносить серьезные коррективы. Да, в дальнейшем были некоторые недочеты при игре в меньшинстве, но если в общем брать рисунок игры, желание парней победить, то наша победа выглядит вполне заслуженной.

За последнее время у "Салавата" в плюсе только две шайбы в большинстве и обе в ворота ЦСКА. В чем дело?

Томи Ламса: Прежде всего нужно учесть, что "Авангард" - одна из лучших команд по игре в меньшинстве в чемпионате. Что касается нашего большинства, то мы создавали моменты, но, к сожалению, не хватало того последнего касания, движения, чтобы свои моменты реализовать. Самое главное, что меня радует: мы создаем моменты. Это значит, в будущем будут заброшенные шайбы.

"Салават" обыгрывает омичей в четвертый раз подряд, и не только по счету, но и по игре. Для вас "Авангард" - это легкочитаемая команда?

Томи Ламса: Успех пришел, потому что сыграли очень хорошо, достойно. А что касается матчей с омичами, то, как я уже говорил: "Авангард" - один из самых сильнейших соперников в лиге. Мы уважаем абсолютно все команды, в том числе и "Авангард".

Тем временем североамериканские СМИ сообщили, что молодой голкипер СКА Ярослав Аскаров занял первое место в топ-10 лучших вратарей - проспектов клубов Национальной хоккейной лиги после драфта 2020 года.

Напомним, что 18-летний вратарь из Санкт-Петербурга был выбран "Нэшвиллом" под общим 11-м номером.

Вслед за Аскаровым расположился еще один россиянин - вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин. 25-летний голкипер был выбран на драфте 2014 года под общим 78-м номером. На отъезд в Северную Америку экс-игрок ЦСКА решился в этом межсезонье. Третье место занял 19-летний вратарь "Флориды" Спенсер Найт.