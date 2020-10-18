Современная криминалистика за последние годы прошла такой фантастический путь, о котором великие сыщики прошлого не могли даже мечтать. Поверил бы, к примеру, Шерлок Холмс, что на убийцу может указать запах дорогого парфюма, оставшийся спустя годы на пиджаке жертвы?

О технических новинках, уникальных технологиях и о том, почему сегодня без криминалистов невозможно расследовать практически ни одно преступление, рассказал Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Александр Иванович, одно из недавних самых резонансных ЧП - разлив нефтепродуктов в Норильске. В вашем ведомстве расследуется уголовное дело. Правда ли, что решающим в расследовании стало использование самых последних достижений криминалистики?

Александр Бастрыкин: Криминалисты центрального аппарата принимали непосредственное участие в осмотре места происшествия. А с учетом масштабов произошедшего это следственное действие проводилось несколько дней и представляло сложный процесс осмотра и фиксации обстановки. Для этого применялись специальные технические средства.

Кроме того, при расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска Ахметчиным Р.В. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда.

Почему, на ваш взгляд, развитию криминалистической службы у вас придается столь большое значение?

Александр Бастрыкин: Прежде всего расширение криминалистических возможностей следствия является одним из основных направлений повышения раскрываемости преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы. И, несмотря на то что преступники берут на вооружение все новейшие технические достижения, криминалистические подразделения ведомства показывают стабильно высокие результаты в раскрытии особо опасных преступлений.

Люди ждут от нас быстрой и квалифицированной реакции по защите их прав, и нами предпринимаются последовательные шаги по внедрению новейшей криминалистической техники, совершенствованию профессионального уровня следственных кадров, улучшению межведомственного взаимодействия в рамках системы "Безопасный город".

В СКР идут испытания портативного программно-аппаратного комплекса, предназначенного для извлечения цифровой информации как в лабораторных, так и полевых условиях

Одни из самых страшных преступлений - те, которые совершают маньяки. Правильно ли утверждение, что криминалисты первыми выявляют наиболее опасные - серийные преступления?

Александр Бастрыкин: Важнейшим направлением работы следователей-криминалистов Следственного комитета является аналитическая и исследовательская деятельность. Именно она позволяет выявлять серийность преступлений, совершенных одним лицом или лицами в разных регионах страны.

Помимо этого успех во многом зависит и от эффективности взаимодействия с коллегами из уголовного розыска.

И для того чтобы установить "серию", то есть фактическую взаимосвязь однородных умышленных преступлений, необходимо проведение скоординированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Только тогда можно достичь положительного результата.

Например, в первом полугодии 2020 года раскрыто 135 серий о 1103 преступлениях, в том числе зарегистрированных в прошлые годы. Это 5 серий об убийствах, включающих 20 эпизодов, 81 серия о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы, включающая 828 эпизодов, 46 серий об иных преступлениях, включающих 250 эпизодов.

Так, в результате системной кропотливой работы криминалистов и сотрудников уголовного розыска была раскрыта серия изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных с 2014 по 2020 год на территории Гагаринского, Ленинского, Нахимовского, Балаклавского районов Севастополя и в Ялте в отношении 16 потерпевших, 12 из которых - несовершеннолетние.

В ходе следствия проводилась активная работа по проверке молекулярно-генетическим путем конкретных лиц на причастность к серии. В общей сложности получены и исследованы порядка 7 тысяч биологических образцов. При очередном преступлении, совершенном в июне этого года, были обнаружены следы пальцев рук нападавшего. Проверка по дактилоскопическому учету установила их принадлежность конкретному лицу. И впоследствии результаты молекулярно-генетической экспертизы подтвердили его причастность к совершению указанных преступлений.

Помимо этого с помощью молекулярно-генетической экспертизы раскрыта серия изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных с августа по октябрь 2016 года на территории Самары, Владимира и Санкт-Петербурга уроженцем города Салавата Республики Башкортостан.

В результате экспертизы запаховых следов было установлено, что такие следы, обнаруженные в машине убитых, принадлежат ранее подозреваемому

Дела архивные

Раскройте профессиональный секрет. Вот вы взяли нераскрытое годы назад преступление. Каким образом идет работа по таким старым делам? С чего начинаете?

Александр Бастрыкин: Первостепенным направлением для следователей-криминалистов является аналитическая деятельность. И с первого же дня создания ведомства раскрытию преступлений прошлых лет были приданы эффективные организационные формы.

Прежде всего нами были образованы специализированные аналитические группы. Они вновь изучали материалы уголовных дел о нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях, проверяя полноту выдвинутых версий всеми доступными на данный момент времени методиками, эффективность использования базы данных криминалистических учетов, а также результативность розыска лиц, скрывшихся от следственных органов. Тем самым мы ввели в обязанности следователей и криминалистов не только расследование, но и раскрытие преступлений. В состав таких групп помимо следователей Следственного комитета включены также сотрудники МВД, ФСИН, органов прокуратуры.

Кроме того, в прошлом году в территориальных следственных органах были созданы уже самостоятельные подразделения, специализирующиеся на раскрытии и расследовании преступлений прошлых лет, а в структуре Главного следственного управления ведомства образовано управление по расследованию преступлений прошлых лет.

И что в итоге? Такая планомерная работа приносит свои плоды?

Александр Бастрыкин: Так, Главным следственным управлением СК России по Москве раскрыты убийства сотрудников милиции, совершенные в 1995 году. В текущем году на основе доказательств, собранных следователями Главного следственного управления СК, осуждены члены банды, убившие в 2005 году в Смоленской области бывшего прокурора города Рославля. В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор в отношении жителя города Надыма по уголовному делу 2000 года об убийстве двух женщин и 6-летнего мальчика.

Помимо этого в Ульяновске удалось раскрыть убийство братьев-предпринимателей, совершенное в 2016 году.

Погибшие занимались бизнесом в сфере ритуальных услуг. Следствием проверялись различные версии убийства, в том числе о его совершении конкурентами или партнерами по бизнесу. И спустя несколько лет по инициативе следователя-криминалиста была назначена ольфакторная судебная экспертиза. Это экспертиза запаховых следов. Ее результаты позволили установить, что в автомобиле убитых и на одежде обнаружены запаховые следы человека, происходящие от предпринимателя, который ранее задерживался по подозрению в совершении двойного убийства, но доказательств для предъявления ему обвинения было недостаточно. В совокупности с другими доказательствами заключение ольфакторной судебной экспертизы послужило основанием для предъявления ему и его соучастнику обвинения, и расследование было завершено.

Флешка не отмолчится

А как в целом применение таких высоких технологий влияет на результаты работы вашего ведомства?

Александр Бастрыкин: В первую очередь это положительно сказывается на качестве следствия и сокращении сроков его проведения. Судите сами. По итогам работы за 7 месяцев 2020 года на 51 процент сократилось число уголовных дел, возвращенных прокурором на доследование (с 1912 до 940), на треть сократилось число уголовных дел, возвращенных судом на доработку (с 697 до 489). Существенно сократилось и число дел, расследованных в срок свыше двух месяцев (на 10 процентов). И это при том что к подследственности ведомства относятся преступления повышенной сложности.

Особо сложные задачи стоят передкриминалистами при работе со следами преступлений прошлых лет. Фото: Следственный комитет РФ

При нашей прошлой встрече вы упоминали об исследованиях, проводимых институтом криминалистики, в том числе вместе с Российской академией наук. О каких из них можно рассказать?

Александр Бастрыкин: Следственный комитет уделяет большое внимание поиску программных продуктов, приборов, оборудования и расходных материалов, которые можно использовать для усиления потенциала технико-криминалистического и экспертного обеспечения расследования преступлений, повышения эффективности и оперативности работы следователей. Скажу лишь о некоторых наработках.

Нами проведена апробация, и научно-техническим советом СК России рекомендовано к приобретению и использованию устройство восстановления информации из флэш-накопителей российского производителя.

Также проводится апробация портативного программно-аппаратного комплекса того же разработчика, предназначенного для извлечения цифровой информации как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Хорошо зарекомендовал себя при производстве технико-криминалистических экспертиз документов универсальный детектор валют.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос использования отечественных источников экспертного света для поиска и изъятия контактных следов преступника с тел жертв, подвергшихся насильственным действиям, в целях последующего молекулярно-генетического исследования.

В ходе мониторинга исследований, проводимых Российской академией наук, научно-производственными объединениями, предприятиями и организациями, выявлены перспективные разработки, которые после определенных усовершенствований можно будет применять в расследовании преступлений.

Представляет интерес программное обеспечение для стенографирования речи нескольких дикторов, предназначенное в том числе для составления протоколов допросов как непосредственно в ходе следственных действий, так и по их аудиозаписям.

Конечно, это затратно. Но эпоха следственных портфелей и чемоданов уходит в прошлое.

А как вы относитесь к детектору лжи? Об эффективности полиграфа спорят давно. Это направление сейчас как-то развивается?

Специальные источники света позволяют экспертам-криминалистам обнаружить следы преступника в самых труднодоступных местах. Фото: Следственный комитет РФ

Александр Бастрыкин: В Следственном комитете многие годы активно используется полиграф. Выводы психофизиологического исследования, проводимого с его помощью, учитываются следователем в ходе расследования преступлений, а оценка результатов такого исследования дается в комплексе с иными полученными по уголовному делу доказательствами.

Однако мы внимательно следим за новейшими техническими разработками, которые могут повысить эффективность криминалистической деятельности.

Так, из нескольких создаваемых в настоящее время комплексов бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека нами был отобран программно-аппаратный комплекс, разрабатываемый в Санкт-Петербурге, который анализирует характеристики голоса, мимику, движения глаз, частоту моргания, движения тела. На основании собранной таким образом информации можно выявить изменения эмоциональных и когнитивных реакций человека на задаваемые вопросы.

В настоящее время достигнута предварительная договоренность о доработке данной системы для возможного дальнейшего использования в Следственном комитете.

При расследовании преступлений прошлых лет принцип неотвратимости наказания, закрепленный в законе, эффективно реализуется на практике

С днем рождения!

В завершение нашего разговора разрешите поздравить вас и весь коллектив ведомства с годовщиной образования криминалистической службы. Пожелать здоровья, успехов в нелегкой и крайне необходимой работе.

Александр Бастрыкин: Благодарю за теплые слова. Пользуясь случаем, сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов криминалистической службы с праздником. Ваша высочайшая компетентность, принципиальность, огромная работоспособность и самоотдача снискали заслуженное уважение граждан страны.

Выражаю глубокую признательность ветеранам за активную помощь в воспитании молодых специалистов, передачу им накопленных знаний и богатого опыта. От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия!

Ключевой вопрос

Вы неоднократно заявляли о важности расследования преступлений прошлых лет. Почему этому придается столь большое значение?

Александр Бастрыкин: Напомню, что при образовании Следственного комитета в 2007 году из органов прокуратуры в новое ведомство было передано более 200 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет.

За годы существования ведомства при содействии криминалистов удалось раскрыть около 80 тысяч таких преступлений, а виновные понесли наказание.

Таким образом, в рамках расследования преступлений прошлых лет принцип неотвратимости наказания, закрепленный в уголовно-процессуальном законе, эффективно реализуется на практике. Для наших сотрудников раскрытие таких преступлений не только одна из приоритетных задач, но и дело чести. Результаты нашей работы показывают, что мы на правильном пути.

Сколько же таких старых преступлений было раскрыто вашими следователями в этом году?

Александр Бастрыкин: За 6 месяцев 2020 года совместно с органами дознания раскрыто 3757 преступлений, совершенных в прошлые годы. В их числе 381 убийство, 198 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 255 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, 970 иных тяжких и особо тяжких преступлений. Эти результаты внушают определенный оптимизм, ведь проведенный нами анализ свидетельствует о том, что возросло не только общее число расследованных преступлений прошлых лет (на 10 процентов), но и в их числе увеличилась доля раскрытых тяжких и особо тяжких деяний (на 17 процентов), а также преступлений, которые оставались нераскрытыми более года (на 20 процентов).

Больше всего преступлений прошлых лет раскрыто в следственных подразделениях по Москве, Московской, Иркутской областям, по Санкт-Петербургу, республикам Коми, Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Крым и городу Севастополю, Красноярскому краю и Республике Хакасия и в ряде других субъектов.