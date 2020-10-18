Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае

Боец смешанных единоборств (ММА), двоюродный брат обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Умар госпитализирован в Дубае. Об этом ТАСС сообщили в команде атлета.

"Он госпитализирован в больницу с сильным гриппом, температурой и рвотой", - отметил собеседник агентства.

Напомним: 24 октября Умар Нурмагомедов должен провести поединок с Сергеем Морозовым (Казахстан) на турнире UFC 254 в Абу-Даби. А главным событием вечера станет бой Хабиба против американца Джастина Гэтжи.

В активе Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в ММА.