Бой Умара Нурмагомедова в Абу-Даби отменен

Поединок с участием российского бойца Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова (Казахстан) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби не состоится. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Умар был госпитализирован в Дубае из-за сильного гриппа. Его брат - обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов чуть позже поведал о состоянии здоровья Умара. Он отметил, что последние несколько дней его брат пролежал в гостинице с высокой температурой, вызванной стафилококковой инфекцией.

Умар Нурмагомедов должен был провести поединок с Морозовым 24 октября на турнире UFC 254, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.