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18.10.2020 10:43

Ценный китайский опыт одобрен международным сообществом

17 октября - национальный китайский день поддержки нуждающихся и Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. По опубликованным Всемирным банком данным, если взять международную отметку бедности в 1,9 доллара на человека в день, то в течение 40 с лишним лет после начала проведения Китаем политики реформ и открытости более 800 миллионов жителей страны вышли из-за черты бедности. Это составляет более 70 процентов от общего числа людей в мире, избавившихся от нищеты, отмечает в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

После 18-го съезда КПК китайское правительство постепенно интенсифицировало работу по сокращению бедности. В период с 2012 по 2019 год коэффициент бедности снизился с 10,2 до 0,6 процента. После того, как к концу нынешнего года, будет достигнута цель полной ликвидации бедности в стране, Китай досрочно, опередив глобальные темпы на 10 лет, достигнет цели сокращения нищеты, определенной в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Как Китай достиг столь значимых результатов в ликвидации бедности? Вопрос сложный, но открытый для анализа и обсуждений. На форуме высокого уровня по вопросам сокращения бедности и развития в 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин в своей программной речи заявил: "Мы придерживаемся курса оказания помощи нуждающемуся населению за счет всеобъемлющего развития"．

Ценный китайский опыт одобрен международным сообществом. Недавно генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в своей статье констатировал, что поддержание темпов развития китайской экономики и личностного и профессионального развития населения страны является важнейшим фактором сокращения бедности.

Научно-технические инновации также стали важным стимулом борьбы с нищетой. Китай, опираясь на бурно развивающуюся цифровую экономику, реализует программы по сокращению бедности - региональной, общенациональной и глобальной. Так, например, с помощью новейших информационных и коммуникационных технологий значительно расширились каналы сбыта сельхозпродукции отдаленных и труднодоступных районов страны.

Ликвидация бедности по-прежнему остается сложнейшим вызовом и ключевой проблемой, стоящей перед народами и правительствами всех стран и регионов мира. Стремясь к полному освобождению народа от бедности, Китай активно способствовал и продолжает способствовать развитию сотрудничества Юг-Юг, оказывает помощь развивающимся странам и, в особенности, наименее развитым государствам в ликвидации бедности. На сегодняшний день объем инвестиций в Программу сотрудничества Китая с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) по линии Юг-Юг превысил 80 миллионов долларов.

Наряду с этим Китай инициировал создание Нового банка развития БРИКС, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и ряда других финансовых структур, активно привлекает другие страны к участию в программе интеграционного развития "Один пояс и один путь" в целях создания благоприятной глобальной инвестиционной среды, способствующей сокращению бедности в развивающихся странах.

Согласно отчету, опубликованному Всемирным банком в июне 2019 года, всесторонняя реализация инициативы "Один пояс и один путь" поможет вывести из состояния относительной бедности со среднедневным доходом менее 3,2 доллара в день 32 миллиона человек. И в то же время увеличить мировую торговлю на 6,2 процента, нарастить товарооборот стран данной инициативы на 9,7 процента и в результате увеличить глобальные масштабы экономики на 2,9 процента.

Недавно состоялась видеоконференция высокого уровня по сокращению бедности и сотрудничеству Юг-Юг, организованная КНР совместно с ООН. Китай в ходе мероприятия обозначил свою позицию по актуальным вопросам. Согласно последним прогнозам Всемирного банка из-за пандемии COVID-19 в этом году количество людей, находящихся за крайней чертой бедности, в мире увеличится с 88 до 115 миллионов человек. В ООН также прогнозируют, что под воздействием коронавирусной инфекции целей по сокращению бедности в рамках Повестки дня организации в области устойчивого развития на период до 2030 года будет достичь крайне сложно.

В самый трудный период достижения окончательной победы над бедностью Китай открыто делится с другими странами своим опытом и успехами в ликвидации нищеты, активно развивает сотрудничество с внешним миром. Эти действия задают общий тон международным отношениям, ориентированным на взаимное уважение, взаимную выгоду и взаимную поддержку.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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