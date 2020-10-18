Центры "серебряного" волонтерства откроют в 16 регионах

Зоя Бусоргина - учитель физкультуры с 40-летним стажем из Стемасской школы Чувашии. В прошлом гимнастка и кандидат в мастера спорта. С 2017 года - "серебряный" волонтер. Она стала одной из победительниц Всероссийского грантового конкурса "Молоды душой". Ее проект для людей пожилого возраста старше 55 лет называется "Фабрика здоровья". Благодаря этому конкурсу и нацпроекту "Демография" центры "серебряного" волонтерства появятся в 16 регионах страны.

Свой проект Зоя Бусоргина воплотит в поселке Восход Алатырского района Чувашии. Будет преподавать пожилым людям гимнастику.

"Во время пандемии увидела объявление об обучении социальному проектированию. За 12 дней нас научили, как правильно составлять, преподносить и защищать свои проекты. В итоге подала заявку на участие в конкурсе и вошла в число 25 победителей", - рассказывает "серебряный" волонтер.

На деньги от полученного гранта она закупает спортивный инвентарь. Поселок Восход очень маленький, проживает в нем всего 800 человек. "В больших городах людям можно как-то себя проявить. А в глубинке у человека нет возможностей. Поэтому я даже начинала свою презентацию словами: как же сделать так, чтобы и там пенсионеры могли радоваться жизни?"

Радоваться жизни поможет и Зульфия Сафина из Татарстана, которая тоже стала победительницей конкурса. Полученный грант она потратит на образовательные программы для людей возраста 55+. Пенсионеров научат работать с мобильными приложениями, дадут им уроки финансовой грамотности.

"Серебряное" волонтерство помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию

"Даже такой простой пример. Многие наши подопечные ходят на танцы в клубы культуры. А из-за пандемии людей попросили без лишней надобности не выходить из дома. И мы разработали танцевальные курсы в режиме онлайн, чтобы люди не чувствовали себя обделенными".

Инициатор проекта уверяет, что на полученный грант будет сформирован костяк из 150 "серебряных", которые также помогут пенсионерам получать образование на дому.

Еще один грант достался Наталье Кондрацкой из Владимира, актрисе народного театра оперетты. Как-то после концерта в Доме ветеранов к ней подошла пенсионерка и поинтересовалась: а нельзя ли к ним приходить почаще, а то люди чувствуют себя одиноко.

"Мне эти слова так запали в душу, что через два месяца родился проект "Душевные встречи", - рассказывает Наталья Кондрацкая. С января 2019 года из Дома ветеранов скука исчезла. Коллеги из театра женщину поддержали, кроме того, к проекту присоединились ребята из молодежной думы и проекта "Волонтеры культуры".

Выигранный грант в 120 тысяч рублей автор проекта "Душевные встречи" планирует потратить на приобретение нового ноутбука, звуковой колонки для слабослышащих зрителей и подарки для жильцов Дома ветеранов за участие в викторинах. А еще думает о новых направлениях проекта и очень надеется, что ее опыт пригодится и в других регионах.