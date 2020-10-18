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Рубрика: Общество

Танцы онлайн

Центры "серебряного" волонтерства откроют в 16 регионах
Текст: Евгений Петров (Чебоксары) , Олег Платонов (Казань) , Элина Труханова (Владимир)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
Зоя Бусоргина - учитель физкультуры с 40-летним стажем из Стемасской школы Чувашии. В прошлом гимнастка и кандидат в мастера спорта. С 2017 года - "серебряный" волонтер. Она стала одной из победительниц Всероссийского грантового конкурса "Молоды душой". Ее проект для людей пожилого возраста старше 55 лет называется "Фабрика здоровья". Благодаря этому конкурсу и нацпроекту "Демография" центры "серебряного" волонтерства появятся в 16 регионах страны.

Свой проект Зоя Бусоргина воплотит в поселке Восход Алатырского района Чувашии. Будет преподавать пожилым людям гимнастику.

Фото: Сергей Куксин
Сотни горожан стали волонтерами в разгар пандемии

"Во время пандемии увидела объявление об обучении социальному проектированию. За 12 дней нас научили, как правильно составлять, преподносить и защищать свои проекты. В итоге подала заявку на участие в конкурсе и вошла в число 25 победителей", - рассказывает "серебряный" волонтер.

На деньги от полученного гранта она закупает спортивный инвентарь. Поселок Восход очень маленький, проживает в нем всего 800 человек. "В больших городах людям можно как-то себя проявить. А в глубинке у человека нет возможностей. Поэтому я даже начинала свою презентацию словами: как же сделать так, чтобы и там пенсионеры могли радоваться жизни?"

Радоваться жизни поможет и Зульфия Сафина из Татарстана, которая тоже стала победительницей конкурса. Полученный грант она потратит на образовательные программы для людей возраста 55+. Пенсионеров научат работать с мобильными приложениями, дадут им уроки финансовой грамотности.

"Серебряное" волонтерство помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию

"Даже такой простой пример. Многие наши подопечные ходят на танцы в клубы культуры. А из-за пандемии людей попросили без лишней надобности не выходить из дома. И мы разработали танцевальные курсы в режиме онлайн, чтобы люди не чувствовали себя обделенными".

Инициатор проекта уверяет, что на полученный грант будет сформирован костяк из 150 "серебряных", которые также помогут пенсионерам получать образование на дому.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Волонтеры начнут разносить продукты пожилым петербуржцам

Еще один грант достался Наталье Кондрацкой из Владимира, актрисе народного театра оперетты. Как-то после концерта в Доме ветеранов к ней подошла пенсионерка и поинтересовалась: а нельзя ли к ним приходить почаще, а то люди чувствуют себя одиноко.

"Мне эти слова так запали в душу, что через два месяца родился проект "Душевные встречи", - рассказывает Наталья Кондрацкая. С января 2019 года из Дома ветеранов скука исчезла. Коллеги из театра женщину поддержали, кроме того, к проекту присоединились ребята из молодежной думы и проекта "Волонтеры культуры".

Выигранный грант в 120 тысяч рублей автор проекта "Душевные встречи" планирует потратить на приобретение нового ноутбука, звуковой колонки для слабослышащих зрителей и подарки для жильцов Дома ветеранов за участие в викторинах. А еще думает о новых направлениях проекта и очень надеется, что ее опыт пригодится и в других регионах.

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