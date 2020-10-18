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Рубрика: Общество

Церковь просит врачей не препятствовать допуску священников к больным ковидом

Текст: Елена Яковлева

Пациенты, которые лечатся от коронавируса в больницах, особенно нуждаются в посещении священников, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион. В ходе второй волны эпидемии в России растет число вызовов священников к людям, у которых диагностирован COVID-19.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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- В первую волну было очень много растерянности, в том числе со стороны самих заболевших, со стороны врачей, - объяснил он рост тех, кто хочет увидеть в больнице священника, в телеэфире "Россия 24"​​​. - Я бы не согласился с тем, что вызовов священников к таким больным ранее не было. К сожалению, в то время священнослужителей очень часто просто не допускали к пациентам из-за того, что карантинные меры были очень строгими, а процесс посещения больных не был до конца отлажен.

Но за время, прошедшее с начала эпидемии, Церковь смогла оперативно подготовить священнослужителей для окормления больных с коронавирусом. Эти клирики хорошо разбираются в санитарной и эпидемической тематике, способны полностью защитить себя и тех, кого они посещают, отмечает архиерей. При этом и врачи сумели убедиться в профессионализме и компетентности этих священнослужителей.

Входя в "красную зону" - в отделения, где лежат больные COVID-19, - священнослужитель так же, как и медицинский персонал, надевает необходимые средства защиты, включая комбинезон и специальный респиратор. И хотя пациенты видят священника в столь непривычном виде, сохраняется главное - личный контакт с пастырем. Но еще большее значение имеют Таинства - у пришедшего в больницу священника можно исповедоваться, он может причастить больного и провести Таинство Соборования, в котором читаются молитвы об исцелении болящего. Митрополит Илларион подчеркнул, что сегодня "очень-очень важно", чтобы к людям, которые попадают в больницы с воспалением легких и другими заболеваниями, был беспрепятственно допущен священник. Больной не должен быть лишен возможности получить духовное утешение, исповедоваться и причаститься. И умирающие не должны быть лишены возможности приобщиться к Таинству и услышать от священника последнее напутствие.

Общество Религия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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