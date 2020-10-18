Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на грядущей неделе

Валюта

На следующей неделе курс российской валюты останется в диапазоне 77-80 рублей за доллар и 90-93 рублей за евро и будет тяготеть к ослаблению в сторону верхней границы диапазона, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Давление на рубль и другие валюты развивающихся рынков оказывает ухудшение перспектив мировой экономики из-за нарастающей второй волны COVID-19. Ужесточение карантинных ограничений может замедлить восстановление глобальной экономики, снизить спрос на сырьевые товары и уменьшить привлекательность активов развивающихся рынков, отмечает эксперт.

Также нервозности инвесторам добавляет политическая неопределенность в США в связи с предстоящими через две недели выборами. Джо Байден, согласно опросам, по-прежнему заметно опережает Дональда Трампа в борьбе за пост президента. "Победа демократов может привести к умеренному ухудшению отношений России и США, однако, существенного ужесточения санкционного давления в базовом сценарии мы не ожидаем", - говорит Васильев.

Нефть

Нефтяной рынок выглядит стабильным относительно статистики по второй волне пандемии коронавируса, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Поддержку ему оказывает отраслевая статистика из США и кардинальная смена риторики ОПЕК+. "Если ранее нефтедобывающие страны задумывались об очередном послаблении соглашения об ограничении добычи, то теперь они выглядят более консервативно. Генсек ОПЕК признал, что восстановительный тренд не набирает обороты, а скорее выдыхается, восстановление будет не столь динамичным, как ожидалось ранее", - рассказывает аналитик.

Но для нефтяного рынка в краткосрочной перспективе не ожидается ничего хорошего, подчеркивает Евстифеев. Нефтедобывающие страны продолжат наблюдать за развитием пандемии, которая в октябре едва ли будет стабилизироваться и выходить на плато. Новые локальные ограничения в крупнейших экономиках подтверждают, что пик восстановления после начала пандемии пройдет, вторая волна вызовет новые проблемы в экономиках и снизит спрос на энергоносители.

В текущей ситуации самое главное для ОПЕК+ не упустить момент и предложить адекватный ответ в случае дальнейшего ухудшения перспектив мировой экономики, говорит Евстифеев. В отличии от весны сейчас ОПЕК+ выглядит более цельным и без существенных внутренних противоречий, что позволяет рассчитывать на новые ужесточения в случае необходимости, рассчитывает он. Пока факторов для сохранения цены барреля выше 40 долларов больше, чем негативных сигналов, полагает эксперт.

Биржа

Российский фондовый рынок в конце недели попытались немного "растрясти", в основном за счет падения в четверг европейских индексов на новых коронавирусных страхах, рассказывает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев. "Между тем, масштабного бегства в безрисковые активы мы невидим. Наоборот, глобальные инвесторы пользуются коррекциями для покупки корпоративных акций и облигаций", - подчеркивает он.

В начале следующей недели, по словам Бушуева, вполне возможно снижение в моменте индекса РТС до уровня 1110, после чего можно будет говорить об активной среднесрочной волне роста. "Индекс Мосбиржи после двух месяцев коррекции уже находится в зоне поддержки в районе 2800 пунктов, и к концу следующей недели индекс может превысить этот уровень", - говорит аналитик.