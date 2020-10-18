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18.10.2020 18:54
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Динамо" и вернулся на третье место в РПЛ

Текст: Артур Нанян
В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА победил на своем поле "Динамо" - 3:1. Эта встреча стала дебютной для "бело-голубых" при новом тренере Сандро Шварце.

Перед игрой на Песчаной армейцы опустились с третьей строчки на четвертую из-за победы "Локомотива" над "Уфой". Чтобы не отстать от лидеров, "красно-синим" нужно было побеждать в дерби. Впрочем, очки не помешают сейчас и "Динамо". "Бело-голубые" идут на седьмой строчке и пока, если откровенно, не видно, за счет чего команда может прибавить и побороться за еврокубковую зону.
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Все голы в дерби были забиты уже после перерыва. С 51-й по 54-ю минуты ЦСКА забил два мяча: отличились Константин Кучаев и Чидера Эджуке. В одной из следующих атак гол полузащитника "Динамо" Николы Моро вернул интригу, но последнее слово осталось за хозяевами - окончательный счет установил Игорь Дивеев.

К слову, ЦСКА впервые с 2016 года обыграл динамовцев в матче Премьер-лиги. В турнирной таблице армейцы вернулись на третье место. В активе клуба 21 очко, что на три меньше, чем у лидирующих "Зенита" и "Спартака".

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