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18.10.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Дан прогноз по курсу рубля на конец октября

Текст: Георгий Панин
По итогам прошедшей недели российский рубль ослаб по отношению к доллару и евро. Это в большей степени было обусловлено снижением спроса со стороны глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе и на валюты развивающихся стран. Все это происходит на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и усиления ограничительных мер в европейских странах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала еще причины ослабления рубля и дала прогноз на краткосрочную перспективу:

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В России изменятся правила налогообложения нефтяной отрасли

- Помимо ухудшения с COVID-19, негативное влияние на рубль оказывала крайне нестабильная динамика нефтяных цен. В течение недели цена нефти марки Brent несколько раз опускалась ниже 42 долларов за баррель, что оказывало давление на российскую валюту.

Вместе с тем санкции со стороны ЕС против России не возымели существенного воздействия на курс рубля. Этот фактор уже был в значительной степени заложен в котировках. К тому же они были приняты в отношении узкого круга лиц и не затронули экономические связи России с европейскими странами.

Помимо этого, заметное стабилизирующее влияние на курс рубля продолжают оказывать валютные интервенции Банка России и Минфина, сдерживая его резкое ослабление.

Что касается перспектив российской валюты, на наш взгляд, до объявления итогов выборов в США волатильность курса будет сохраняться повышенной. Также большое значение будут иметь макропоказатели по ключевым экономикам за октябрь, поскольку на их основе можно будет оценить эффект от новых ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Стоит, однако, отметить, что эти детерминанты являются общими для широкого спектра рисковых активов.

Вместе с тем, при отсутствии новых негативных факторов геополитического характера и относительной стабилизации настроений на глобальных рынках российский рубль имеет все шансы укрепиться.

Если же говорить о краткосрочной перспективе, то на предстоящей неделе мы ожидаем, что курс доллара по отношению к рублю будет оставаться в диапазоне от 77,00 до 78,80 рубля, а евро - от 90,50 до 92,40 рубля.

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