Дефицит бюджета США установил исторический рекорд

Негативные последствия пандемии коронавируса для экономики США наглядно проиллюстрировали новые цифры, распространенные на днях американским минфином. Согласно им, впервые в истории страны бюджетный дефицит достиг астрономической суммы в 3,1 триллиона долларов. Для сравнения - предыдущий антирекорд был установлен в 2009 финансовом году и тогда этот показатель составил 1,4 триллиона долларов.

Как сообщает издание Market Watch, нынешний гигантский разрыв между доходами и расходами федерального бюджета США - прямое следствие эпидемии COVID-19 и принятых Белым домом мер широкой экономической поддержки бизнеса и граждан. Так, если 2019-м траты правительства США составили 4,4 триллиона, то в завершившемся 30 сентября 2020-м финансовом году они подскочили до 6,5 триллиона долларов. Одновременно из-за введенного минувшей весной во многих крупных американских городах локдауна и роста безработицы резко упала собираемость налогов. В целом нынешний дефицит бюджета составляет уже 15,2 процента от ВВП США, что является самым большим подобным показателем с 1945 года.

Столь безрадостная экономическая картина наблюдается на фоне последовательного роста государственного долга США на протяжении последних нескольких лет. Если в 2016 году - времени избрания Дональда Трампа президентом страны - госдолг составлял 14,4 триллиона долларов, то к настоящему моменту он подскочил до 21 триллиона, пишет газета The Washington Post.

При этом никаких предпосылок к его снижению нет. Напротив, в настоящее время между администрацией Трампа и конгрессом ведутся трудные переговоры относительно выделения нового пакета масштабной финансовой помощи гражданам и предприятиям, общий объем которой оценивается в 2 триллиона долларов. И хотя этот вопрос стал заложником подходящей к финишу американской предвыборной гонки, руководители Федеральной резервной системы США настаивают на выделении новых средств для поддержки восстановления национальной экономики вне зависимости от исхода президентских выборов 3 ноября. А это в свою очередь означает, что и госдолг, и дефицит бюджета США продолжат увеличиваться.