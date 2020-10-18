Эмбарго на поставки оружия Ирану перестало действовать

Напомним, что 18 октября исполняется ровно пять лет с момента вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и принятой в его поддержку резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Именно этим документом был установлен режим международных рестрикций на продажу Тегерану отдельных видов вооружений.

Как напоминает ТАСС, "прямая или косвенная поставка, продажа или передача Ирану или для использование в Иране боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем" были возможны только по разрешению Совбеза ООН в каждом конкретном случае. Де-факто же в отношении Ирана действовало полное оружейное эмбарго.

Теперь Иран снова получит возможность закупать вооружение за рубежом, в том числе в России. "После снятия эмбарго мы сможем удовлетворять свои потребности при посредничестве стран, с которыми установились стратегические отношения, включая Россию и Китай", - говорил в сентябре глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия - приоритетный партнер", - подтверждал со своей стороны посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Напомним, что категорически против снятия санкций и эмбарго с Ирана в течение последних нескольких месяцев выступали США. Несмотря на все усилия, Вашингтон так и не смог заручиться поддержкой ООН в этом вопросе, а внесенные американской стороной инициативы были отвергнуты в ходе голосования в Совете Безопасности ООН. После унизительного поражения на ведущей международной площадке, США ввели собственные односторонние санкции за продажу Ирану оружия.

В России американских санкций не боятся, поскольку привыкли к ним, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва развивает с Ираном многоплановое сотрудничество, а "в сфере ВТС сотрудничество пойдет в зависимости от потребности сторон и взаимной готовности к такому сотрудничеству в спокойном ключе".