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18.10.2020 10:20
Рубрика: В мире

Эмбарго на поставки оружия Ирану перестало действовать

Текст: Александр Гусаров
Оружейное эмбарго в отношении Ирана прекратило действовать с сегодняшнего дня. Об этом, как сообщает РИА Новости сообщили в МИД Исламской республики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что 18 октября исполняется ровно пять лет с момента вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и принятой в его поддержку резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Именно этим документом был установлен режим международных рестрикций на продажу Тегерану отдельных видов вооружений.

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Как напоминает ТАСС, "прямая или косвенная поставка, продажа или передача Ирану или для использование в Иране боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем" были возможны только по разрешению Совбеза ООН в каждом конкретном случае. Де-факто же в отношении Ирана действовало полное оружейное эмбарго.

Теперь Иран снова получит возможность закупать вооружение за рубежом, в том числе в России. "После снятия эмбарго мы сможем удовлетворять свои потребности при посредничестве стран, с которыми установились стратегические отношения, включая Россию и Китай", - говорил в сентябре глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия - приоритетный партнер", - подтверждал со своей стороны посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Напомним, что категорически против снятия санкций и эмбарго с Ирана в течение последних нескольких месяцев выступали США. Несмотря на все усилия, Вашингтон так и не смог заручиться поддержкой ООН в этом вопросе, а внесенные американской стороной инициативы были отвергнуты в ходе голосования в Совете Безопасности ООН. После унизительного поражения на ведущей международной площадке, США ввели собственные односторонние санкции за продажу Ирану оружия.

Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана

В России американских санкций не боятся, поскольку привыкли к ним, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва развивает с Ираном многоплановое сотрудничество, а "в сфере ВТС сотрудничество пойдет в зависимости от потребности сторон и взаимной готовности к такому сотрудничеству в спокойном ключе".

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