Во время рабочего визита Владимира Зеленского в Анкару стороны подписали меморандум о намерениях между Минобороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции.

В документе, о котором сообщил Офис украинского президента, декларируются планы по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и турбинных двигателей. Также между правительствами двух стран заключено рамочное соглашение о сотрудничестве в военной сфере, регулирующее, помимо прочего, обмен разведывательной информацией. Сверх того, Эрдоган пообещал Зеленскому помощь во вступлении Украины в НАТО.

За дипломатическими формулировками украинские военные эксперты увидели начало скорых поставок турецких беспилотников для ВСУ. Необходимое для сотрудничества условие, которое Эрдоган озвучил Зеленскому: выдача турецких оппозиционеров, сторонников Фетхуллаха Гюлена, проживающих на Украине. Анкара считает их виновными в неудавшейся попытке переворота в Турции в 2016 году.