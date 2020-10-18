Где научиться вести бизнес правильно

Бизнесу не учат в школе или вузе. Предприниматели должны постоянно следить за изменениями в законодательстве, учиться по-новому оформлять документы и составлять отчеты. Современный бизнес нуждается в постоянном пополнении знаний, причем практических. Особенно это важно для малых и средних предпринимателей (МСП), которые не могут позволить себе нанять штат юристов, финансистов и переводчиков. Поэтому программы бизнес-образования стали одним из треков нацпрограммы "Малое и среднее предпринимательство" и быстро набрали популярность.

Одна из таких программ рассчитана на мам с детьми. Многие женщины в декрете задумываются о собственном деле, но не знают, как к этому подступиться. Корпорация "МСП" совместно с "ОПОРОЙ России" и фондом "В ответе за будущее" создали для них программу "Мама-предприниматель". Она состоит из тренингов по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Занятия проводят бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки МСП, рассказали в Корпорации "МСП".

После завершения обучения слушательницы участвуют в конкурсах бизнес-проектов, победительницы которых получают гранты на развитие бизнеса в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году победительницей стала пермская мама-предприниматель Лилия Зуева - она открыла в городе массажный кабинет. Причем необычный -клиентам здесь помимо массажа предлагают пройти курс лечебно-оздоровительной физкультуры.

"Мне особенно понравился интенсив по структурным бизнес-вопросам, в которых я ранее разбиралась не в полной мере, - рассказала Лилия Зуева. - Кроме того, мне очень помогло живое общение и поддержка экспертов и членов жюри. Как видите, сегодня я вполне успешно веду собственный бизнес".

Другая программа в рамках нацпроекта разработана для региональных экспортеров. Предпринимателям бывает сложно решиться заняться поставками за рубеж - для этого необходимо разбираться в таможенных и налоговых процедурах, оформлении международных договоров, проведении переговоров и правильном маркетинге.

Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) запустила цикл курсов, в котором систематизированы все знания об экспортной деятельности. Там готовят тренеров из региональных центров поддержки экспорта. Они обучаются и получают аттестацию в Москве, а потом на местах проводят занятия по 11 темам - от общих вопросов экспорта до маркетинга.

Волгоградская область стала одной из первых, кто запустил у себя экспортные курсы - школа экспорта работает здесь с 2016 года на базе Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) области. "Мы предлагаем слушателям специальную программу, разработанную с учетом международного опыта, и она ориентирована на начинающих экспортеров, - рассказала куратор проекта от ЦПЭ Ольга Дарчук. - Представители МСП узнают, как выбрать страну для экспорта, как подготовить товар к выходу на рынок, как просчитать логистику".

Волгоградская предпринимательница Виктория Безбородова уже девять лет занимается поставкой оборудования за рубеж, но признается, что лишь посетив семинары Школы экспорта РЭЦ, получила всю нужную информацию об особенностях таможенного законодательства, и таких, как она, сотни.

Многие женщины в декрете задумываются о собственном деле, но не знают, как к этому подступиться

Тренер смог ответить на все вопросы из ее практики. "Это связано с тем, что к разработке программ мы привлекаем практиков. Если это курс логистики, то представителя логистической компании, если курс по таможне, то опытного специалиста по таможенному администрированию"", - пояснили в Школе экспорта РЭЦ.

Омские предприниматели поделились с "РГ" позитивными впечатлениями от посещения семинара по маркетингу в экспорте - одному из семинаров в рамках программы. Они узнали о том, как адаптировать рекламные сообщения к местным социальным, культурным и религиозным особенностям, и каких ошибок стоит избегать при продвижении товара за рубеж.

"Слушатели узнали, как самостоятельно проанализировать рыночную конъюнктуру выбранной для поставок страны и как подобрать инструменты для увеличения спроса на свою продукцию, - рассказала представитель Минэкономики региона Софья Чистякова.

"Наша компания запатентовала собственное изобретение - оборудование для определения состояния кузова автомобиля. Мы продвигаем его за рубежом, поэтому семинары были для нас очень полезны, - рассказал один из слушателей курса Иван

Шадрин. - В первую очередь мы хотели узнать о новых способах выхода на иностранные рынки - различных маркетплейсах, условиях размещения на них, правилах оформления карточек и продвижения внутри площадок. Сам я послушал уже две лекции, и меня особенно впечатлил первый семинар, посвященный обороту документов в экспортной деятельности".

В Школе экспорта также напоминают еще про один образовательный проект в рамках нацпрограммы МСП - акселератор "Экспортный форсаж". Это уже не просто систематизация знаний. Задача акселератора - вывести на экспортные контракты не менее 20% участников обучения. Интенсивные двухдневные занятия (всего 6 модулей), быстрое внедрение полученных практик в работу компании под руководством экспертов РЭЦ - и, как следствие, выход на контракт. Фактически компанию за руку ведут по всему экспортному циклу и помогают разобраться со всеми сложностями на пути.

Акселератор стартовал только в 2019 году, но уже его прошли 56 региональных компаний, а 21 из них заключила 34 экспортных контракта на сумму более 300 млн рублей.