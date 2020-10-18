Городским властям Италии разрешили объявлять комендантский час

Мэры итальянских городов могут принимать решение о введении комендантского часа с 21:00, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом, как передает ТАСС, объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Кроме того, в Италии вводятся ограничения в сфере общественного питания. Так, бары должны закрываться в 18:00, рестораны и другие заведения - в полночь. Максимальное количество клиентов, которое может обслуживаться за столиком, ограничивается шестью людьми.

Также останавливаются все уличные гастрономические фестивали и выставки-ярмарки. Конференции возможно проводить только при соблюдении всех предосторожностей.