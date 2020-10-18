Новости

У сына Станислава Черчесова диагностирован перелом челюсти со смещением 23:39
Городским властям Италии разрешили объявлять комендантский час 23:35
Сын Черчесова пришел в себя после потери сознания в матче ПФЛ 22:33
В Калмыкии начата проверка по факту массовой гибели рыбы 21:51
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 1 900 человек 20:58
Церковь просит врачей не препятствовать допуску священников к больным ковидом 20:45
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом", ведя в счете 3:0 20:42
Главу Выборгского района Ленобласти отправили под домашний арест 20:37
В Госдуме оценили высказывания Эрдогана в адрес РФ, США и Франции 20:17
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток 19:30
В стане соперника "Зенита" по ЛЧ "Брюгге" произошла вспышка COVID-19 18:42
Бой Умара Нурмагомедова в Абу-Даби отменен 18:35
Вирусолог объяснил проявление нового симптома коронавируса 17:55
СК начал проверку после падения детей в торговом центре в Москве 16:39
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай" 16:39
Сын Черчесова получил удар коленом в голову и был госпитализирован 16:04
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии брата Умара, попавшего в больницу 15:50
В петербургском метро полицейские скрутили пассажира без маски 15:48
Ученые выявили новый симптом коронавируса 15:40
В Болгарии обвинили Германию в давлении по ситуации с Северной Македонией 15:34
В Британии помиловали преступника, остановившего террориста 15:18
Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае 14:22
Три человека пропали без вести после кораблекрушения в Баренцевом море 14:14
Эксперт: 20% переболевших COVID-19 теряют антитела за несколько месяцев 14:03
Индия успешно запустила крылатую ракету BrahMos 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
18.10.2020 23:35
Рубрика: В мире

Городским властям Италии разрешили объявлять комендантский час

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE] Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE]
Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE]

Мэры итальянских городов могут принимать решение о введении комендантского часа с 21:00, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом, как передает ТАСС, объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Фото: iStock
В Италии влюбленную пару оштрафовали за поцелуй без масок

Кроме того, в Италии вводятся ограничения в сфере общественного питания. Так, бары должны закрываться в 18:00, рестораны и другие заведения - в полночь. Максимальное количество клиентов, которое может обслуживаться за столиком, ограничивается шестью людьми.

Также останавливаются все уличные гастрономические фестивали и выставки-ярмарки. Конференции возможно проводить только при соблюдении всех предосторожностей.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Путин дистанционно примет участие в заседании клуба "Валдай"
В Госдуме оценили высказывания Эрдогана в адрес РФ, США и Франции
В московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса