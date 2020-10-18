Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.10.2020,  
14:00
Текст:  Светлана Цыганкова

Индия успешно запустила крылатую ракету BrahMos

Фото: Mike1979 Russia/Wikimedia.org Фото: Mike1979 Russia/Wikimedia.org
Фото: Mike1979 Russia/Wikimedia.org

Индия провела успешные испытания в Аравийском море. С ракетного эсминца Военно-морских сил Chennai запустили сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos.

Фото: NK News/ youtube.com
КНДР показала очень похожую на С-400 систему ПВО

Испытания прошли в воскресенье, 18 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организацию оборонных исследований и разработок - DRDO. После пуска ракета успешно поразила цель, точность была высокой.

С успешным запуском ракеты всех поздравил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"РГ" уже писала о том, что эти крылатые ракеты обладают большой скоростью, дальностью действия и значительной полезной нагрузкой. Они могут разорвать корабль пополам. В зависимости от версии BrahMos можно запускать с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов и самолетов. Таким образом, будут расширены возможности индийских истребителей Су-30МКИ.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Индия
Высший пилотаж индийского крылатого "Бриллианта" показали на видео 08.10.2020
Индийские Т-72М1 Ajeya начали оснащать тепловизорами 07.10.2020
запуски ракет
Фрегат "Адмирал Горшков" в Белом море испытает ракетное оружие 20.11.2019
брамос
Дмитрий Рогозин: фрегаты для Индии смогут нести ракеты "БраМос" 16.10.2016
Семь видов оружия России, которые напугали США 28.08.2015