Индия успешно запустила крылатую ракету BrahMos

Индия провела успешные испытания в Аравийском море. С ракетного эсминца Военно-морских сил Chennai запустили сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos.

Испытания прошли в воскресенье, 18 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организацию оборонных исследований и разработок - DRDO. После пуска ракета успешно поразила цель, точность была высокой.

С успешным запуском ракеты всех поздравил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"РГ" уже писала о том, что эти крылатые ракеты обладают большой скоростью, дальностью действия и значительной полезной нагрузкой. Они могут разорвать корабль пополам. В зависимости от версии BrahMos можно запускать с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов и самолетов. Таким образом, будут расширены возможности индийских истребителей Су-30МКИ.