Иностранные дипломаты высоко оценили успехи борьбы с бедностью в Китае

Большинство иностранных гостей впервые посетили деревню Чиси и заявили в интервью корреспондентам, что испытывают самые позитивные эмоции. Посол Болгарии в Китае Григор Порожанов сказал: "Мне нравится здешняя естественная красота, живописные пейзажи. Я завидую тому, что здесь люди и природа могут сосуществовать в гармонии, и самое главное, я вижу, что люди здесь счастливы".

Григор Порожанов заявил, что Китай крайне ответственно относится к проблеме ликвидации бедности. Он отметил, что личное присутствие имеет большое значение: "Нам необходимо обмениваться мнениями по ключевым вопросам. Нужно делиться успешным опытом избавления от бедности".

Посол Республики Молдова в Китае Брагиш Думитру 30 лет назад посещал Китай и знаком с китайской сельской местностью и реалиями. Приехав в деревню Чиси, он увидел драматические изменения в жизни местного населения, дав самые высокие оценки тому, что за короткое время Китай избавился от нищеты. Он сказал, что история Китая в борьбе с бедностью заслуживает того, чтобы весь мир увидел реальные результаты и смог позаимствовать лучший опыт этой страны.