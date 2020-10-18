Как американские онлайн-платформы вмешиваются в выборы в США

И главный среди них: почему указанные компании по-разному подходят к распространению отвечающего интересам демократический или республиканской партии контента в Сети? Вопрос возник после скандала вокруг публикации New York Post с новыми свидетельствами о злоупотреблениях в 2015 году полномочиями кандидата в президенты США Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине. Facebook и Twitter, которые в этом году ввели механизмы для борьбы с распространением недостоверных данных, записали эту публикацию именно в такую категорию, заблокировав возможность ее распространения.
Это вызвало шквал критики со стороны политиков-республиканцев, задающих вопрос: почему в таком случае истории про якобы имевшийся сговор нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа с Россией и другие подобные "фейк ньюс" беспрепятственно циркулируют в соцсетях? И где в политических предпочтениях американских айтишников затерялась заветная свобода слова, о которой так много и пафосно рассуждают в Кремниевой долине?
Ответить на эти и другие вопросы топ-менеджерам Facebook Марку Цукербергу, Twitter Джеку Дорси и Google Cундару Пичаи предстоит на Капитолийском холме уже 28 октября - всего за неделю до дня голосования на выборах президента США.
Как именно будут выкручиваться представители американского IT-cектора, неясно, но ранее все они категорически отрицали свою причастность к умышленной политизации контента. Возвращаясь к ограничению распространения в интернете нашумевшей статьи New York Post, в Twitter, например, пояснили, что лишь выступают против хакеров и размещения в Сети возможно украденной информации (данные в New York Post попали с переданного в ремонт компьютера). А в Facebook оправдались тем, что заняты "проверкой фактов" указанной публикации и поэтому урезали права своих пользователей по размещению ссылок на нее.
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что американские СМИ целенаправленно замалчивают информацию, дискредитирующую семью Байденов, которых он назвал "преступной группировкой".