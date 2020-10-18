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Рубрика: В мире

Кремень цензуры

Как американские онлайн-платформы вмешиваются в выборы в США
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
Чем ближе к концу президентская гонка в США, тем отчетливее проявляется политическая ангажированность ведущих компаний американской IT-индустрии. Введенная ими на волне антироссийской истерии под предлогом борьбы с "фейк ньюс" цензура превращается в инструмент против президента Дональда Трампа. Эта проблема не на шутку озаботила сенат США, вызвавший "на ковер" руководителей Twitter, Facebook и Google для ответов на накопившиеся у американских законодателей вопросы.
Фото: Chris DELMAS / AFP Фото: Chris DELMAS / AFP
Фото: Chris DELMAS / AFP

И главный среди них: почему указанные компании по-разному подходят к распространению отвечающего интересам демократический или республиканской партии контента в Сети? Вопрос возник после скандала вокруг публикации New York Post с новыми свидетельствами о злоупотреблениях в 2015 году полномочиями кандидата в президенты США Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине. Facebook и Twitter, которые в этом году ввели механизмы для борьбы с распространением недостоверных данных, записали эту публикацию именно в такую категорию, заблокировав возможность ее распространения.

Фото: iStock
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Это вызвало шквал критики со стороны политиков-республиканцев, задающих вопрос: почему в таком случае истории про якобы имевшийся сговор нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа с Россией и другие подобные "фейк ньюс" беспрепятственно циркулируют в соцсетях? И где в политических предпочтениях американских айтишников затерялась заветная свобода слова, о которой так много и пафосно рассуждают в Кремниевой долине?

Ответить на эти и другие вопросы топ-менеджерам Facebook Марку Цукербергу, Twitter Джеку Дорси и Google Cундару Пичаи предстоит на Капитолийском холме уже 28 октября - всего за неделю до дня голосования на выборах президента США.

Как именно будут выкручиваться представители американского IT-cектора, неясно, но ранее все они категорически отрицали свою причастность к умышленной политизации контента. Возвращаясь к ограничению распространения в интернете нашумевшей статьи New York Post, в Twitter, например, пояснили, что лишь выступают против хакеров и размещения в Сети возможно украденной информации (данные в New York Post попали с переданного в ремонт компьютера). А в Facebook оправдались тем, что заняты "проверкой фактов" указанной публикации и поэтому урезали права своих пользователей по размещению ссылок на нее.

Сенатор Коттон спрашивает, почемусоцсети блокируют статьи с компроматом на Байдена, но не Трампа?

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что американские СМИ целенаправленно замалчивают информацию, дискредитирующую семью Байденов, которых он назвал "преступной группировкой".

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