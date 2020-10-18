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Рубрика: Власть

Праздники и будни

Как отдыхаем в 2021 году
Текст: Елена Манукиян
В 2021 году у россиян будет почти три десятка праздничных дней и выходной 31 декабря, а новогодние каникулы продлятся 10 дней. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

31 декабря 2021 года россияне будут отдыхать. Праздничные дни 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, а при таком раскладе статус выходных обычно присваивается другим дням. Ими стали 5 ноября и 31 декабря следующего года, оба дня выпадают на пятницу. А вот в феврале, как пояснили в Роструде, пришлось пожертвовать одной нерабочей субботой - 20 февраля, ее перенесли на 22-е число, понедельник, чтобы не дробить дни отдыха.

Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Всего в году получилось семь праздничных периодов. Самым длинным из них стали новогодние каникулы: они продлятся с 1 по 10 января. В феврале праздники растянутся на три дня - с 21 по 23 число, однако предшествующая им рабочая неделя будет шестидневной. 8 Марта выпадает на понедельник, но праздник захватит субботу и воскресенье, отдыхать россияне будут 6, 7 и 8 марта. В мае праздничных периодов будет два, но оба короткие, по три дня каждый: отдыхаем с 1 по 3, а также с 8 по 10 мая. В июне россияне смогут отдохнуть три дня подряд - 12-14 июня. Традиционно менее насыщенная праздниками станет вторая половина года. Длинные выходные наступят только в ноябре, когда россияне смогут отдохнуть сразу четыре дня подряд: 4-7 ноября.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Елена Манукиян
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