Как региональные бюджеты компенсируют потери из-за коронакризиса

Федеральный и региональные бюджеты смогут эффективнее использовать свои ресурсы для преодоления последствий коронакризиса. Этому помогут временная приостановка бюджетного правила в 2021 году и расширение финансовых возможностей региональных бюджетов. Поправки об этом ранее подписал президент Владимир Путин.

Бюджетное правило предлагается смягчить в части предельно допустимого уровня расходов федерального бюджета, - планируется, что в 2021 году его структурный первичный дефицит увеличится почти в три раза, с 585 млрд до 1,46 трлн рублей. Потом он снова должен вернуться к 585 млрд рублей. Другие параметры бюджетного правила (цена отсечения нефти и правила использования Фонда национального благосостояния) не затрагиваются. Все это позволит адаптировать бюджет к новым макроэкономическим условиям и эффективнее восстанавливать экономику и реальные доходы граждан, отмечали в минфине. В министерстве подчеркивали, что с 2022 года уровень предельных расходов бюджета вновь будет определяться в соответствии с бюджетным правилом.

Еще одно важное изменение заключается в расширении возможностей регионов и муниципалитетов по более оперативному использованию своих финансовых ресурсов. Так, на постоянной основе в два раза увеличивается срок предоставления "казначейских" кредитов регионам - с 90 до 180 дней. Также расширено количество направлений расходования регионами средств, высвобождаемых от реструктуризации бюджетных расходов. Они могут направляться на привлечение инвестиций и реализацию федеральных (региональных) проектов.

В целом потери по основным источникам собственных доходов из-за кризиса понесли практически все регионы, констатирует управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Однако несмотря на это, по итогам I полугодия практически все регионы смогли свести концы с концами в первую очередь благодаря существенно возросшей федеральной помощи, добавляет он. Подписанные же поправки заметно увеличивают правительству пространство для маневра по наращиванию расходов на ту самую помощь нижестоящим бюджетам, говорит он.

Но и расходы у всех регионов существенно выросли - особенно на здравоохранение, отмечает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. "Совокупный рост расходов по системе составил 1,42 трлн рублей, в том числе на здравоохранение - 536 млрд рублей", - говорит она.

Помощь центра регионы могут направить на здравоохранение, нацпроекты и борьбу с безработицей

Вероятно, главным источником компенсации потерь региональных бюджетов останутся все же трансферты из федерального бюджета, а иные меры в той или иной степени останутся страховочными. Так, те же "казначейские" кредиты выдаются регионам и некоторым муниципальным образованиям по ставке 0,1% годовых и в объеме не более 1/12 годовых собственных доходов. Изначально предполагалось, что эти кредиты будут использоваться на финансирование кассовых разрывов, когда доходы в бюджет еще не поступили, а расходные обязательства необходимо исполнить. С этой точки зрения они позволяют экономить на процентных расходах, то есть не привлекать кредитную линию в банке на кассовые разрывы. "На деле этим инструментом пользуются и те, кто не испытывает необходимости в финансировании кассового разрыва - просто перекредитовывают в течение года банковские кредиты, экономя процентные расходы. Удлинение вдвое срока кредита УФК позволяет не привлекать банковский кредит на 3-5 дней до того момента, пока не будет выдан новый кредит. Соответственно, положительное влияние удлинения срока кредита УФК равно процентным расходам на кредит за эти 3-5 дней", - рассказывает Анисимова. Речь идет о небольших суммах, добавляет она.

В любом случае дополнительные ресурсы, которые могли бы быть выделены из федерального бюджета региональным в 2021 году, следует пустить на поддержку здравоохранения, справляться на них с безработицей и все-таки исполнять нацпроекты, считает Анисимова. По всей вероятности, в приоритете у регионов будут социальные расходы и расходы, связанные с преодолением последствий карантинных мер, полагает Пискунов.