КНР делится с миром опытом борьбы с нищетой

Фото: Медиакорпорация Китая

В интервью корреспондентам Медиакорпорации Китая послы отметили, что разные страны мира могут заимствовать китайскую модель и опыт борьбы с бедностью.

Посол Пакистана в Китае Мойн уль Хак говорит: "Стоит заимствовать опыт Китая. Бедность - глобальная проблема человечества, и миллионы людей во многих странах все еще живут за чертой нищеты. Поэтому нам необходимо ставить борьбу за ликвидацию бедности на первое место в государственной политике и определить четкие программы действий". Пакистанский дипломат также добавил, что Китай и Пакистан - очень близкие друзья, они тесно сотрудничают в сфере социально-экономического развития, а также в борьбе с нищетой.

Посол Египта в Китае Мохамед аль-Бадри отметил, что полезно было бы заимствовать опыт Китая в преодолении бедности. Это важное направление работы для всех послов разных стран в Китае. Он, в свою очередь, обязался пригласить делегации правительства Египта в Китай на обучение и обмен опытом борьбы с нищетой.