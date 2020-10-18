Косачев: Натовцы должны отвечать за тех, кого они приручили

Следующий этап строительства мира, основанного на "правилах": США пригрозили применить санкции к любым лицам или организациям, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия Ирану (напомню, право на военно-техническое сотрудничество вернула Ирану не кто-нибудь, а ООН).

ООН решила, а США взяли и отменили. И вот что подумалось. Единственная организация в мире, основанная на признании лидерства США - это НАТО. Не посягаю на волеизъявление остальных членов альянса - если они считают это для себя допустимым и полезным, так тому и быть. Но только внутри альянса и только в отношениях между странами НАТО, которые добровольно согласились на ущемление своего суверенитета в пользу США.

Однако проецирование натовских отношений неравенства на остальной мир неприемлемо и недопустимо. Другие страны не соглашались на лидерство США и не уступали ему свой суверенитет. И если у американцев от конструкции трансатлантической модели возникают мания величия и иллюзия вседозволенности, это вина не только американцев, но и их союзников по НАТО. Которые своими отношениями внутри альянса травмируют отношения между государствами за его пределами.

Короля играет окружение. Натовцы должны отвечать за тех, кого они приручили.

В советское время нас учили правильно отвечать на вопрос - откуда исходит угроза миру? Тогда это было частью государственной пропаганды. Сейчас ее нет. Но ответ по-прежнему напрашивается тот же.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.