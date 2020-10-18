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Рубрика: Общество

Вред на пользу

Ковидные изобретения Роспатент рассматривает за 20 дней
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
Первое решение по регистрации изобретений, связанных с коронавирусом и борьбой с ним, эксперты Роспатента принимают уже через 20 дней после поступления документов, сообщили "Российской газете" в ведомстве.
Вакцины, препараты от коронавируса, тест-системы - 340 заявок, связанных с борьбой с пандемией, поступили в Роспатент. Фото: Reuters Вакцины, препараты от коронавируса, тест-системы - 340 заявок, связанных с борьбой с пандемией, поступили в Роспатент. Фото: Reuters
Вакцины, препараты от коронавируса, тест-системы - 340 заявок, связанных с борьбой с пандемией, поступили в Роспатент. Фото: Reuters

"С апреля по сентябрь отечественные изобретатели подали 340 заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями, - рассказала замдиректора Федерального института промышленной собственности Татьяна Эриванцева. - Уже зарегистрировано 60 российских патентов на изобретения и полезные модели. Среди них шесть патентов на вакцину, семь патентов на лекарственные препараты для лечения и профилактики COVID-19 и его осложнений, 11 патентов на диагностические тест-системы, методы диагностики, 26 патентов на дезинфицирующие технологии, шесть патентов на средства индивидуальной защиты".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В числе зарегистрированных изобретений - вакцины, разработанные НИЦЭМ им. Гамалеи ("Спутник V") и Научным центром "Вектор" ("ЭпиВакКорона"), препараты, созданные учеными фармкомпании "ХимРар" ("Авифавир") и Федерального медико-биологического агентства ("Лейтрагин"), которые или уже зарегистрированы в Минздраве, или проходят регистрацию".

Помимо заявок, касающихся разработок в области вакцин и препаратов, направленных на борьбу с коронавирусом и его осложнениями, в приоритетном порядке рассматриваются разработки в области диагностики вирусной инфекции, медицинских приборов, обеспечивающих дыхательную функцию человека и реализующих доставку в легкие человека лекарственных препаратов, технологий дезинфекции и стерилизации, а также средств индивидуальной защиты, добавляет Эриванцева.

"Введение этой услуги открыло перед российскими изобретателями, работающими в области приоритетных направлений развития науки и техники, возможность оперативного получения патентной охраны, что крайне важно в случае готовности технологии к коммерциализации или при наличии планов экспортировать продукцию", - объясняет она. Дополнительно платить за ускоренное рассмотрение заявок не нужно.

При работе Роспатента с ковидными изобретениями вскрылись типовые проблемы, с которыми сталкиваются многие изобретатели, - им зачастую нужна дополнительная финансовая, организационная и консалтинговая поддержка, считает Эриванцева.

60 патентов на новые средства борьбы с коронавирусом получили российские изобретатели

"Не многие институты, у которых появляются коммерчески перспективные технологии, могут себе позволить провести дополнительные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для обеспечения доказательной базы получения новых свойств и эффектов, которые необходимы и для патентной заявки, - объясняет эксперт. - Еще большие расходы нужны для доведения разработки до опытного образца, который можно демонстрировать на выставках, ярмарках, а также показывать потенциальным партнерам и инвесторам. Помочь с финансированием данных этапов разработки могут специализированные фонды и институты развития".

При этом наибольшие сложности, особенно у людей науки, связаны с маркетингом. Создать изобретение они могут, а распорядиться им как бизнес-продуктом - нет. И тут возникает необходимость в специалистах, готовых "забрать" разработку из лаборатории и вывести ее на рынок, отмечает Эриванцева. В качестве удачного примера такого сотрудничества она приводит кейс с вакциной "Спутник V", которую под свою опеку взял Российский фонд прямых инвестиций.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Правовая охрана разработки, в том числе за рубежом, начинается с оформления национальной патентной заявки, разработки стратегии зарубежного патентования, включая выбор стран и процедур зарубежного патентования, - обращает внимание Татьяна Эриванцева. - Очень важно описывать в заявке не только, например, новое химическое соединение (активный элемент), но и продукты, которые могут быть получены или изготовлены на его основе. При разработке стратегии зарубежного патентования надо выбрать страны, на которые распространится защита, определиться с бюджетом. Часто оптимизировать расходы можно за счет обращения за патентом не в национальное, а в региональное ведомство, которые распространяют свою защиту сразу на группу государств. В частности, региональные процедуры правовой охраны обеспечивают Европейское и Евразийское патентные ведомства".

Дополнительно платить за ускоренное рассмотрение приоритетных заявок изобретателям не нужно

Роспатент, как и ведущие патентные ведомства мира, еще в апреле ввел ускоренную процедуру рассмотрения заявок на изобретения, предназначенные для борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями, отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. За время, прошедшее с начала пандемии, была отлажена технология ускоренного рассмотрения приоритетных заявок, в будущем она может быть использована в других подобных случаях, считает Татьяна Эриванцева.

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