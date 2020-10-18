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18.10.2020 09:11
Рубрика: Спорт

Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом в легком весе

Текст: Максим Домчев

23-летний американец Теофимо Лопес победил украинца Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе.

Фото: AFP/Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой между обладателем поясов по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе 32-летним украинцем Василием Ломаченко и чемпионом IBF американцем Теофимо Лопесом. По итогам 12 раундов все три судьи отдали победу боксеру из США - 116-112, 119-109, 117-111.

Лопес стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира, став первым в истории, кому это удалось сделать в легком весе. Кроме того, еще никто не добивался такого успеха в столь юном возрасте.

Лопес довел свою беспроигрышную серию до 16 боев, а для Ломаченко это поражение стало вторым в карьере при 14 победах.

Спорт Бокс

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