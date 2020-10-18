Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом в легком весе

Teofimo Lopez Jr. (+350 ML) wins the unification bout over Vasily Lomachenko to become the undisputed lightweight champ by unanimous decision (+750)

pic.twitter.com/j9xComgSv5 — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) October 18, 2020

23-летний американец Теофимо Лопес победил украинца Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе.

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой между обладателем поясов по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе 32-летним украинцем Василием Ломаченко и чемпионом IBF американцем Теофимо Лопесом. По итогам 12 раундов все три судьи отдали победу боксеру из США - 116-112, 119-109, 117-111.

Лопес стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира, став первым в истории, кому это удалось сделать в легком весе. Кроме того, еще никто не добивался такого успеха в столь юном возрасте.

Лопес довел свою беспроигрышную серию до 16 боев, а для Ломаченко это поражение стало вторым в карьере при 14 победах.