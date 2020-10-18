Лопес побил Ломаченко и завоевал четыре пояса

В легком весе (до 61,2 кг) - новый чемпион мира сразу по версии четырех ведущих боксерских организаций: WBC, IBF, WBO, WBA. Речь об американце Теофимо Лопесе, который сенсационно победил решением судей украинца Василия Ломаченко.

На протяжении долгого времени 32-летний Ломаченко считался одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Он и в бою с Лопесом был фаворитом.

Однако в поединке, который многие называли самым ожидаемым в этом году, Василий выглядел непохожим на себя. И проиграл единогласным судейским решением, с которым сам Ломаченко не согласился.

Между тем Лопес в свои 23 года стал самым молодым чемпионом мира сразу по четырем версиям. И останавливаться на этом не собирается. Он уже заявил о желании попытать счастье в более тяжелом весе.