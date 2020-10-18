Как пишет Welt am Sonntag, при запуске программы господдержки самозанятых "царила полная неразбериха". В идеале на рассмотрение каждой заявки отводилось не менее трех недель, но зачастую транши одобрялись без должных проверок. В итоге предприятия добровольно вернули государству лишние деньги, опасаясь уголовного преследования. Напомним, программа краткосрочной помощи бизнесу позволила отправить сотрудников по домам с сохранением большей части зарплат.

Впрочем, были и факты сознательного мошенничества. "Кто-то создал фиктивную компанию-однодневку и получил деньги на "мертвые души". Другие в самом начале кризиса взяли на работу родственников и запросили на их имя выплаты по схеме сокращенной работы", - признавал один из руководителей Федерального агентства по труду Даниэль Штерценбах.