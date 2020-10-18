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Рубрика: В мире

Помощь вернули в бюджет

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
Немецким властям удалось вернуть в казну 567 миллионов евро с малых предприятий, которые ранее получили "коронавирусные" субсидии на незаконных основаниях.

Как пишет Welt am Sonntag, при запуске программы господдержки самозанятых "царила полная неразбериха". В идеале на рассмотрение каждой заявки отводилось не менее трех недель, но зачастую транши одобрялись без должных проверок. В итоге предприятия добровольно вернули государству лишние деньги, опасаясь уголовного преследования. Напомним, программа краткосрочной помощи бизнесу позволила отправить сотрудников по домам с сохранением большей части зарплат.

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Впрочем, были и факты сознательного мошенничества. "Кто-то создал фиктивную компанию-однодневку и получил деньги на "мертвые души". Другие в самом начале кризиса взяли на работу родственников и запросили на их имя выплаты по схеме сокращенной работы", - признавал один из руководителей Федерального агентства по труду Даниэль Штерценбах.

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