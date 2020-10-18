Министры и вице-премьеры получат возможность возглавлять регионы

Во вторник Госдума рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о правительстве, которым закрепляются новые нормы Конституции. Процедура назначения членов кабмина станет более публичной, а роль парламента в этом процессе - усилится. Кроме того, расширяются возможности для работы по совместительству. В новой редакции вице-премьеры и федеральные министры могут замещать не только должности полпредов президента, но и иные должности в органах власти разного уровня.

Накануне в электронной базе нижней палаты были опубликованы тексты обоих документов с учетом поправок, которые Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендует внести во втором чтении. А в пятницу документы обсудила рабочая группа, готовившая изменения в Конституцию.

Новый закон о правительстве предусматривает, что президент сможет назначить председателя кабмина и его заместителей только после утверждения кандидатур Госдумой. Как пояснил журналистам сопредседатель рабочей группы, глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, претендентов на министерские посты обсудят профильные комитеты, а по поводу вице-премьеров надо будет провести консультации с думскими фракциями.

Еще одно новшество закона о правительстве - возможность совмещать пост министра или вице-премьера с госслужбой в регионах. Например, на основании указа президента. "Норма дает такую возможность, но пока она никак не наполнена. Мы будем смотреть, как это будет развиваться", - рассказал Крашенинников. Отвечая на вопрос, сможет ли министр быть одновременно губернатором, он сказал: "Теоретически это возможно". Это же касается и руководства федеральными территориями, которые закреплены 67-й статьей обновленной Конституции. Парламентарий добавил, что законодатели стремятся сделать эту норму "как можно более универсальной".

Отметим, что в действующей редакции закона о правительстве вице-премьеры и федеральные министры могут замещать только должности полпредов президента в федеральных округах. В новой редакции в статье 4 эта норма звучит значительно шире: члены кабмина "могут замещать иные государственные должности РФ", в том числе в регионах и муниципалитетах. Отдельно оговаривается, что члены правительства не могут быть сенаторами, депутатами Госдумы и заксобраний.

Министров силового блока президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Первоначальная версия законопроекта отводит на это семь дней. Однако в верхней палате предложили изменить сроки. "Мы сейчас предлагаем рассматривать это на ближайшем заседании Совета Федерации в случае, если больше чем за пять дней до этого ближайшего заседания представлены соответствующие кандидатуры", - сообщил сопредседатель рабочей группы, глава Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. В противном случае кандидатура будет рассмотрена на следующем заседании. "Это связано с тем, что мы всегда последовательно говорили, что все консультации - публичная процедура. Это все будет с участием сенаторов, СМИ, в том числе на заседаниях комитетов", - пояснил он.

Новый порядок назначения членов кабмина будет применен в случае отставки любого из них, даже если закон еще не вступит в силу, заявил Крашенинников, отвечая на вопрос "Российской газеты". Он пояснил, что новые нормы Конституции уже сейчас позволяют запустить процедуру. "С 4 июля это уже возможно. Как только первый пойдет - все", - добавил парламентарий.

Крашенинников подчеркнул, что новый порядок формирования правительства принимается прежде всего в интересах граждан. "Вы спрашиваете, кто от этого выиграет, - президент, правительство или Госдума и Совет Федерации. Поскольку формирование правительства происходит публично, мы будем знать на подступах, кто будет кандидатом на пост федерального министра, выигрывает от этого общество. Мы будем понимать, что это за человек, какая у него платформа, какая программа. Это, на мой взгляд, очень важно", - сказал он журналистам.

Еще один сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева подчеркнула, что после принятия документа изменится положение кабмина в системе публичной власти. "По сути дела, этот закон означает переход правительства к методам так называемого распределенного управления. Это некий социальный блокчейн: то есть все звенья системы публичной власти делаются максимально открытыми и прозрачными. Это исключает нелегитимное вмешательство в управленческий процесс, и при этом все звенья системы связываются воедино", - сказала она.

Также во вторник к рассмотрению во втором чтении рекомендован законопроект о Конституционном суде РФ - предложено более 30 поправок. Например, комитет Крашенинникова предлагает одобрить норму о том, что судья не вправе "критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного суда РФ", а также публично "высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения" вплоть до принятия решения по данному вопросу. Предложено исключить действующее сейчас требование о том, что председатель КС и его заместители назначаются только из числа судей.

Обсудили и президентский проект закона о Госсовете РФ, который расширяет полномочия этого органа. В частности, если совет сочтет необходимым принятие каких-либо нормативных актов, они будут подготовлены и внесены в парламент. Однако это не означает наделения правом законодательной инициативы, пояснил Павел Крашенинников. По его словам, в данном случае воспользоваться правом законодательной инициативы может сам президент как председатель Госсовета, а если речь идет о каких-то поправках, Госсовет может рекомендовать внести их правительству или Госдуме.