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Рубрика: Экономика

Новый маневр

Нефтехимию поддержат обратными акцизами
Текст: Сергей Тихонов
Получение обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ) даст дополнительный стимул для модернизации предприятий нефтехимии, увеличения их мощностей, а также привлечения в отрасль инвестиций. Соответствующий закон публикует "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Развитие нефтехимии становится особенно важным из-за снижения мировых цен на нефть и газ и, соответственно, падения доходов от их экспорта. Продавая только сырье, Россия лишает себя потенциальной прибыли, которую может получить в результате его переработки. Например, глубокая переработка этана увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза. Известно, что один рубль валового внутреннего продукта в нефтехимии создает дополнительно 1,9 рубля валового внутреннего продукта в экономике. Ранее вице-премьер Юрий Борисов сказал, что обратный акциз на этан и СУГ может стать лишь первым этапом новых мер поддержки развития отечественной нефтехимической отрасли.

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Для получения обратного акциза на СУГ компаниям с 1 января 2022 года необходимо запустить дополнительные мощности по переработке сырья - не менее 300 тысяч тонн в год, или модернизировать уже существующие. Компаниям нужно заключить соглашение с минэнерго, по которому они должны отправить на переработку не менее 100 тыс. тонн СУГ, или в течение 6 лет с 2021 по 2027 год вложить в обновление производства более 65 млрд рублей. Если производитель вложил в модернизацию мощностей по переработке СУГ более 110 млрд рублей, предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза на СУГ с 1 января 2024 года. Ставка акциза на этан составит 9 тыс. рублей за тонну и индексации подлежать не будет.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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