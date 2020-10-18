О чем поведали будни белорусских полярников в Антарктике

"Претензий" к профессиональной деятельности полярников, с долей здорового юмора утверждают участники 12-й белорусской антарктической экспедиции, не проявляют не только щепетильные королевские пингвины.

Высокую оценку в этом году заслужили минские ученые и по итогам ревизии международной инспекции Договора об Антарктике, которая подтвердила "степень экологической безопасности работ белорусской команды, широкое использование альтернативных источников энергии, безопасное и эффективное оборудование жизнеобеспечения".

Об этом рассказал БЕЛТА руководитель национальной экспедиции на Южный полюс планеты Алексей Гайдашов, уточнив, что ученые Академии наук РБ уже 14 лет ведут исследования на ледяном континенте.

Похвальные отзывы, по его словам, получила и научная составляющая: приборная база, комплексы, те виды научных программ и наблюдений, которые проводились экспедицией.

Во-первых, уточнил глава экспедиции, выполнялись программы по изучению аэрозольного и газового состава атмосферы, мониторингу озонового слоя, а также метеорологические и геофизические измерения.

Помимо этого, реализовывалась двусторонняя белорусско-финская программа по изучению термического и уровневого режима прибрежных пресноводных антарктических водоемов. Финская сторона предоставила аппаратные приборные комплексы, которые были установлены на озерах. Они измеряли и передавали круглосуточно посредством спутниковых каналов информацию об изменении уровня и температуры воды.

По оценке Гайдашева, это очень перспективная программа, которая "позволит раскрыть многие загадки природных явлений. Например, о том, почему антарктические водоемы могут много лет аккумулировать талые воды с ледников, но в определенные годы происходит прорыв озер, а затем вода уходит в океан".

Произошло в этом году, по его словам, и еще одно знаменательное событие. Удалось извлечь рекордный по высоте колонки керн донных отложений из пресноводного озера Нижнее, которое расположено поблизости от белорусской станции. Его длина составила 1 м 95 см.

До этого семь лет назад минским полярникам посчастливилось добыть аналогичную колонку длиной 1 м 75 см. Но дело не в 20 дополнительных сантиметрах, а в том, что в этом керне "послойно зашифрована история физико-географического развития региона на протяжении нескольких десятков тысяч лет, прошедших после последнего ледникового максимума", - пояснил ученый.

С тех самых пор, когда начал отступать ледник и зародилась в очередной раз простейшая жизнь в прибрежной зоне континента, по предварительным оценкам, полагает Гайдашов, возраст этого керна может быть 18-20 тысяч лет. Послойная расшифровка керна позволит не только определить точнее его возраст, но и то, какие виды биологической жизни существовали на протяжении этого периода.

Первоначально керн был заморожен и успешно доставлен на берега Невы, в криокамеру Арктического и антарктического научно-исследовательского института. А сейчас он уже поступил в распоряжение белорусских ученых, которые и приступили к его обработке и расшифровке, сообщил руководитель экспедиции.

В целом, резюмировал он, команде ученых в этом году удалось выйти на финишную прямую в строительстве первой очереди станции. Теперь на ней можно размещать до 12 человек. Да и все объекты, строительство которых было запланировано по госпрограмме, смонтированы, а большинство введено в эксплуатацию.

А в следующие пять лет у исследователей должна появиться геофизическая обсерватория, в которой будет размещен, в том числе, и сейсмограф для отслеживания подземных колебаний в Антарктике и за ее пределами.

Кстати, двенадцатый этап научного покорения безмолвного континента оказался одним из самых длительных сезонов для белорусских полярников, констатирует агентство. Из-за пандемии коронавируса они были вынуждены задержаться на шестом материке с ноября до начала апреля текущего года. Да и само возвращение было отчаянно долгим. Вместо запланированного вылета из Кейптауна, команда возвращалась на корабле до Санкт-Петербурга и десантировалась в родные Пенаты лишь в самом начале июня.

Остается напомнить, что всего в Антарктиде на этот раз побывали десять белорусских полярников, трое из которых, как уже информировал "СОЮЗ", трудились в составе экспедиций других стран: биолог - российской, геофизик - болгарской, а эколог - турецкой. Семь специалистов находились непосредственно на Белорусской антарктической станции. Они занимались научными исследованиями и завершением строительства ее первой очереди.