Ортега победил "Корейского зомби" на турнире UFC в Абу-Даби

В главном поединке турнира UFC в Абу-Даби Брайан Ортега победил Чон Чхан Сона, став претендентом на титул в полулегком весе.

Поединок прошел при тотальном преимуществе Ортеги. Его соперник по прозвищу "Корейский зомби" за пять раундов так и не смог оказать достойного сопротивления, вчистую проиграв и по количеству ударов, и по успешно проведенным тейкдаунам.

В итоге все три рефери единогласно отдали победу Ортеге со счетом 50-45.

Победитель этого боя получил право на чемпионский бой в полулегком весе против действующего обладателя пояса Алекса Волкановски.