Пенсионер из Беларуси собрал коллекцию ретромотоциклов

Возможно, именно кадры из культовой ленты Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", в которой главный герой с усердием пытается вдохнуть жизнь в заглохший мотоцикл патрульного милиционера, натолкнули белорусского байкера Генрика Дзитко полвека назад на мысль сохранить для будущих поколений живую память об истории советских мотоциклов.

Во всяком случае, сейчас в агрогородке Поречье Гродненского района, посетив пенсионера, можно полюбоваться сразу тремя десятками двухколесных "коней", приглашает читателей БЕЛТА. Есть в его гараже продукция не только минского завода, но и мотостроителей из Коврова и Тулы, Ирбита и Ижевска. Блестят, как новые, в коллекции знаменитого коллекционера и популярные в прошлом двухколесные машины торговой марки Венгрии и Чехословакии "Ява" и "Паннония".

Кстати, на белорусской земле первые мотоциклы появились только через десять лет после войны, когда путевку в жизнь получила модель М1М с маятниковой подвеской, пружинными амортизаторами и двигателем в 5 л.с., но которая при этом была способна развивать скорость до 75 км/час.

В семье Дзитко, где получили в свое время признание и суровую обкатку "Минск" и "Иж-Юпитер" с коляской, отношение к двухколесным богатырям всегда было уважительным. Поэтому и любовь к технике повлияла на выбор профессии - будущий собиратель мотоциклов окончил политехнический институт по специальности "двигатели внутреннего сгорания".

Посетителей частной коллекции, отмечает агентство, восхищает, что большая часть мотоциклов, несмотря на внушительный возраст, в хорошем рабочем состоянии. С пол-оборота, например, заводится и "Иж-49", выпущенный в далеком 1953 году. Это "дедушка" куда более молодых и известных "Юпитеров" и "Планет" от ижевского завода, несколько поколений которых также представлены в коллекции. Не хватает разве что модели "Иж Планета-Спорт". Правда, она очень редкая и недешевая, поясняет владелец уникального музея.

Для многих в воспоминаниях молодости сохранились и первые советские мопеды. Двухскоростная "Верховина", выпускавшаяся во Львове, была мечтой мальчишек. На ней катался и герой фильма "Приключения Электроника". Впрочем, в коллекции белорусского поклонника байков отсылок к фильмам немало, ведь мотоциклами в минувшем столетии активно пользовались в повседневной жизни.

А вот первым личным мотоциклом у гродненского любителя поездок с ветерком стала "Ява-354". На ней в компании единомышленников Генрик Дзитко объездил в молодости с Запада на Восток всю страну. С улыбкой вспоминает он экипировку мотоциклиста тех времен: кирзовые сапоги и дождевик - лучшая защита от воды в ненастную погоду.

Сейчас элегантная "Ява" - один из любимых экземпляров в его коллекции. "А вот "Паннонию" современные поклонники двухколесных машин встречают на трассах достаточно редко, хотя было время, когда эту венгерскую модель уважали за надежность, простоту в эксплуатации и неприхотливость.

Мечтает Генрик Дзитко пополнить свой музей и ветеранами минского производства. Пока в его парке представлена только выпущенная в 1968 году модель М-105, ставшая предшественником уже легендарных мотоциклов "Минск". Зато прогулка среди сохранившихся у коллекционера экземпляров дает возможность проследить эволюцию тяжелых советских мотоциклов. Есть в коллекции, например, образцы нескольких поколений "Днепров" и "Уралов", которые использовались не только для перевозки людей, но и доставки грузов.

Люди постарше, комментирует хозяин музея, помнят и мотороллеры, производившиеся в Туле. А молодежь с удивлением рассматривает винтажный стиль предшественников современных скутеров. Вот, скажем, мотороллер с говорящим названием "Муравей", который мог перевозить до 350 кг груза. Заводился он, к слову, со стартера, а кроме того - мог ездить и задним ходом.

"Сейчас эта техника не вписывается в современную мотокультуру. Но тогда она выпускалась для других задач, для работы в иных условиях. Это часть нашей истории, нашей жизни, и очень хочется ее сохранить", - рассказывает Дзитко и добавляет, что его коллекция не статична. Он надеется и дальше ее пополнять, собрав всю линейку советской мототехники. Поэтому будет искренне рад и помощи единомышленников.

Заглядывают в ангар к увлеченному энтузиасту люди разных поколений. Для одних это воспоминания, для других - возможность прикоснуться к истории. Причем в прямом смысле, ведь трогать экспонаты и даже садиться на них никому не запрещается, резюмирует агентство.