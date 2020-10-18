Пенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий на счет

С 18 октября пенсионеры, которые решат получать пенсию не через почту, а через банк, при желании могут сохранить прежнюю дату её доставки. Выбрать день начисления пенсии они смогут также при смене банка. Вступили в силу соответствующие изменения в Правила выплаты пенсий.

Теперь кредитные доставочные организации будут обеспечивать сохранение даты доставки средств, пояснили в Минтруде, ранее при переносе получения выплаты пенсии из почты в банк или смене кредитной организации, срок ее доставки мог измениться.

В ведомстве также напомнили, что способ доставки пенсии пенсионер выбирает сам. Сегодня ее по-прежнему можно получать в почтовом отделении и деньги могут приносить почтальоны на дом. Однако в этом случае график доставки пенсии устанавливается почтовым отделением и может сдвинуться в пределах доставочного периода. "Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты", - говорится в сообщении Минтруда.

Как рассказали в Пенсионном фонде, знать точный срок начисления денежных средств желают многие пенсионеры, чтобы заранее рассчитывать свои расходы и доходы. При этом получать пенсии они могут только в тех банках, у которых с ведомством заключен договор. Наиболее популярны среди российских пенсионеров "Сбербанк" и "Почта Банк".